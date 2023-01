Ski-Weltmeister stirbt bei Lawinenunglück: Ehefrau teilt herzzerreißende Botschaft

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Kyle Smaine ist tot. Der frühere Halfpipe-Weltmeister starb bei einem Lawinenglück in Japan. Seine Frau teilte emotionale Abschiedsworte.

Tokio - Tragödie in Japan: Der frühere Ski-Freestyler und Halfpipe-Weltmeister Kyle Smaine (31) aus den USA ist bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Das berichten US-Medien übereinstimmend.

Smaines Ehefrau Jenna Dramise hat mit herzzerreißenden Worten auf ihren schweren Verlust reagiert. Das Paar hatte erst vor wenigen Monaten geheiratet.

Ski-Weltmeister Kyle Smaine stirbt bei Lawinenunglück: Ehefrau teilt herzzerreißende Botschaft

Die Witwe des passionierten Wintersportlers schrieb, wie Merkur.de berichtet, auf Instagram unter anderem: „Ich habe dich 2010 in Neuseeland als Anhalter aufgegabelt und wer hätte gedacht, dass wir 13 Jahre später heiraten würden. Die besten verdammten Jahre meines Lebens.“

Und weiter: „Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich dich heiraten und dich in meinem Leben haben durfte. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Heute Nacht hoffe ich, in meinen Träumen mit dir im Pulverschnee oder Fahrrad fahren zu können.“

Weggefährte von Kyle Smaine musste alles mitansehen

Grant Granderson, Fotograf für das Magazin Mountain Gazette, war beim Skitrip in Japan dabei. Smaine sei von einer Lawine „50 Meter weit geschleudert, begraben und getötet“ worden, schrieb Granderson bei Instagram. Er habe sein „absolut schlimmstes Alptraumszenario“ erlebt.

Laut der örtlichen Polizei in Nagano starb bei dem Unglück neben Smaine ein weiterer Mann, insgesamt 13 Personen erwischte die Lawine, die auf einem 2100 Meter hohen Berghang abgegangen war. Zum Zeitpunkt des Unglücks hatte es in der Gegend starken Schneefall gegeben. Die lokalen Behörden hatten deswegen Lawinenwarnungen ausgegeben.

Kyle Smaine bei seinem WM-Titel im Jahr 2015 (l.) und beim Tanz mit seiner Frau Jenna. © IMAGO / ANP / Screenshot Instagram / Jenna Dramise

Kyle Smaine postet wenige Tage vor seinem Tod noch ein Video aus Japan

Smaine hatte ab 2008 an Wettbewerben der FIS und der AFP World Tour teilgenommen. Der größte Erfolg seiner Karriere gelang ihm im Januar 2015, als er bei den Freestyle-Skiing-WM am Kreischberg (Österreich) Weltmeister auf der Halfpipe wurde.

Vor wenigen Tagen hatte er noch ein Video einer Fahrt auf Instagram gepostet. Dazu schrieb er: „Das ist es, was mich jeden Winter nach Japan zurückbringt.“ (sid/akl)