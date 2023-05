Deutsche Biathlon-Hoffnung: Wird Langlauf-Juwel zur neuen Herrmann-Wick?

Von: Sascha Mehr

Eine sehr talentierte Langläuferin wechselt die Sportart und startet ab sofort im Biathlon-Team der deutschen Mannschaft.

Ruhpolding - Die Biathlon-Saison ist seit einigen Wochen vorbei und die Athleten waren erleichtert, endlich eine Pause zu bekommen, um sich von den Strapazen des Winters zu erholen. Mehrere von ihnen nutzen die Chance und erklärten ihren Rücktritt vom aktiven Biathlon-Sport. Beim deutschen Team hinterlässt Denise Herrmann-Wick eine große Lücke, die schwer zu füllen sein wird.

Charlotta de Buhr Geboren: 20. März 2003 Verein: SC Aising/Pang Sportart: Biathlon

Biathlon-Wechsel keine kurzfristige Entscheidung von de Buhr

Herrmann-Wick, Olympiasiegerin von Peking 2022 im Einzel und zweifache Weltmeisterin, sah die Zeit gekommen, sich einem neuen Lebensabschnitt zu widmen. Trotz Rücktritts kommt sie aber nicht weg vom Biathlon. „True love never ends! Auch in der ‚Biathlon-Rente‘ kann ich es einfach noch nicht ganz lassen“, schrieb sie kürzlich auf ihrem Instagram-Account unter mehrere Bilder, die sie bei Schießübungen zeigten.

Mit dabei war mit Charlotta de Buhr eine talentierte Langläuferin, die ebenfalls ein Gewehr trug. „Der Nachwuchs macht sich schon bereit“, schrieb Denise Herrmann-Wick weiter und freut sich offenbar, dass das deutsche Damen-Team junge Verstärkung bekommt. De Buhr selbst verkündete bereits Mitte April auf ihrem Instagram-Account die Entscheidung, die Sportart zu wechseln: „Biathlon is calling. Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen“.

Charlotta de Buhr freut sich auf „neue Herausforderungen“ im Biathlon. © Christian Heilwagen/Ernst Wukits/imago

Im Gespräch mit dem Online-Portal chiemgau24.de bestätigte de Buhr nun, dass ein Wechsel keine kurzfristige Entscheidung war: „Ich habe das schon länger geplant und mit Biathlon geliebäugelt.“ Damit macht sie es der 34-jährigen Olympiasiegerin nach, die ebenfalls zunächst im Langlauf startete und später erst zum Biathlon wechselte.

Langlauf-Juwel Charlotta de Buhr erlebte gesundheitliche Rückschläge

Im Juniorenbereich zeigte de Buhr starke Leistungen im Langlauf und zählte zu den stärksten Nachwuchsläuferinnen in Deutschland. Gesundheitliche Rückschläge warfen sie aber immer wieder zurück. Die 20-Jährige ist aber überaus talentiert, denn sie fing erst kurz vor ihrem 16. Geburtstag mit dem Langlaufsport an und lief innerhalb weniger Jahre an die deutsche Spitze.

Nun gilt es für Charlotta de Buhr, das Schießen zu erlernen und viele Erfahrungen zu sammeln, um in die Fußstapfen von Denise Herrmann-Wick treten zu können. „Little by Little, day by day“, schrieb sie bei Instagram unter ein Bild, das sie beim Schießen zeigt. Wie der DSV ab der kommenden Saison mit der 20-Jährigen plant, ist noch nicht bekannt. (smr)