Laura Dahlmeier wird 30: Biathlon-Idol meldet sich aus luftiger Höhe

Von: Jannek Ringen

Laura Dahlmeier hat die Sportart gewechselt. Die ehemalige deutsche Biathletin ist mittlerweile als Bergsteigerin aktiv.

Tadschikistan – Nach ihrem Karriereende 2019 hat sich Laura Dahlmeier eine neue Herausforderung gesucht und bezwingt seither diverse Berge über den kompletten Globus. Auch ihren Sommerurlaub verbrachte die ehemalige Biathletin, die heute, am 22. August, ihren 30. Geburtstag feiert, mit ihrer neuen Leidenschaft. Auf Social Media gab sie ihren Fans einige Einblicke in ihr neustes Abenteuer.

Laura Dahlmeier Geboren: 22. August 1993 (Alter 30 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Größte Erfolge: 2x Olympia-Gold, 7x Weltmeister Karrierejahre: 2013-2019

Laura Dahlmeier: Karriereende auf dem Höhepunkt

Dahlmeier war bereits früh eine besonders talentierte Biathletin und nahm im jungen Alter von 19 Jahren 2013 erstmals am Weltcup teil. Nur ein Jahr später folgte die Teilnahme bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi. In den darauffolgenden Jahren wurde die junge Athletin zu einer der Ausnahmebiathletinnen in Deutschland und zu einer der besten Sportlerinnen in ihrer Disziplin.

Ihre Karriere beendete sie nur ein Jahr, nachdem sie zwei Goldmedaillen von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang mitgebracht hatte, quasi auf ihrem Höhepunkt. Neben den Olympischen Medaillen wurde sie auch noch siebenmal Weltmeister, verspürte jedoch keine Motivation mehr für den Biathlon. Mittlerweile ist sie in einer anderen Sportart zu Hause.

Laura Dahlmeier auf ihrem Ausflug nach Tadschikistan. © Instagram laura_dahlmeier

Dahlmeier als erfolgreiche Bergsteigerin

Bereits während ihrer aktiven Karriere als Biathletin hat Dahlmeier ihre Leidenschaft für das Bergsteigen entdeckt. Auf ihrer Website bezeichnet sie sich selbst als Gipfelstürmerin. Unter anderem nahm sie an Wettkämpfen beim Trailrunning, bei der Berglauf-WM und an anspruchsvollen Skitouren teil. Auch nach der Karriere sind die Berge ihr Ein und Alles.

Ihr alpinistisches Können entwickelt sie bei der Besteigung der Zugspitze oder des Montblancs stetig weiter. Zudem hat sie eine Ausbildung zur staatlich geprüften Berg- und Skiführerin absolviert und ist zusätzlich als Einsatzkraft bei der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen tätig. Ihre Follower auf Social Media hält sie stets über ihre neusten Erfahrungen am Laufen.

Dahlmeier grüßt aus Tadschikistan

In der vergangenen Woche grüßte die 30-Jährige dann aus Asien. Mit einer Gruppe von anderen Bergsteigern hat sie sich auf in das Pamir-Gebirge in Tadschikistan gemacht, welches zum Dach der Welt gehört und dessen höchster Berg der Kongur mit 7649 Metern Höhe ist. Glücklich teilt sie diese Momente mit ihren zahlreichen Followern auf Instagram.

„Sie sind die wahren Helden der Berge. Die GUIDES! Sie bereiten die Route vor, installieren Fixseile, bauen neue Wege, tragen schwere Taschen, führen Rettungsaktionen durch und sind immer gut gelaunt“, bedankte sich Dahlmeier bei den Guides, die sie auf ihrer Tour begleiteten. Es scheint so, als wäre die Bergsteigerkarriere von Laura Dahlmeier um eine Erfahrung reifer. (jari)