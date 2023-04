„Es is saukoid“: Laura Dahlmeier besteigt höchsten Berg der Türkei

Laura Dahlmeier im Höhenrausch: Die Ex-Biathletin hat den Gipfel des Mt. Ararats im ostanatolischen Gebirge bestiegen. Und trotzte den widrigen Bedingungen beim Aufstieg.

Agri/München – Erst Anfang April schloss Laura Dahlmeier die Ausbildung zur staatlich geprüften Berg- und Skiführerin ab. Neben ihrem Ausbildungserfolg und der TV-Karriere als Expertin beim ZDF gelang der 29-Jährigen nun der nächste Meilenstein: Die Besteigung des höchsten Berges der Türkei (5.137 Meter).

Name: Laura Dahlmeier Geboren: 22. August 1993 (Alter 29 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Zweifache Biathlon-Olympiasiegerin & Siebenfache Weltmeisterin 33 Weltcupsiege Karriereende: 17. Mai 2019

„Es is saukoid draußen“: So lief‘s für Laura Dahlmeier bei der Besteigung

Seit mehreren Tagen nimmt die Biathlon-Legende Dahlmeier ihre Follower bei Instagram auf ihre Abenteuerreise in der Türkei mit. Skitouren, eindrucksvolle Panoramen und viel Wind begleiteten die junge Gipfelstürmerin bei ihren Touren im Armenischen Hochland. Das Highlight: Die Bezwingung des Fünftausenders Mt. Ararat.

Mit blauem Tape im Gesicht und einigen Kleidungsschichten als Schutz gegen den eiskalten Wind in diesen Höhen zeigte sich die gebürtige Garmisch-Partenkirchenerin kurz vorm Aufbruch zum Gipfel – und teilte dabei ehrliche Momente mit ihren Fans: „Es is holbe Fünfe, es is saukoid draußen, a brutaler Wind. Mia hom scho ois o, wos ma hom. Jetzt probier ma‘s moi und hoffen, dass ma einigermaßen vorwärts kemma.“

Happy End auf 5.137 Metern: Dahlmeier ganz oben

Gemeinsam mit ihrer Reisegruppe startete sie in der Nacht ihren Gipfelversuch auf den höchsten Berg der Türkei. Der ruhende Vulkan gilt als mystischer Berg in der Region. Denn die Arche Noah soll nach biblischer Quelle am Ararat nach der Sintflut gestrandet sein. Den von Forschern bestimmten Ort der Arche Noah besuchte auch sie.

Kurz vorm Gipfelsturm: Laura Dahlmeier © Screenshot: Laura Dahlmeier/instagram

Gewappnet mit Steigeisen und Stöcken erreichten Dahlmeier & Co. nach steilen Bergflanken und starken Böen schließlich den Gipfel des Fünftausenders. Freudestrahlend gab die 29-Jährige zu: „So geil, dass des gklappt hod heid. Des häd i heid fria aa ned dachd. Juhu!“ Beim Gruppenbild jubelten alle Mitglieder in die Kamera – erleichtert, dass der Versuch gelungen ist.

Gipfelstürmerin, Bergführerin und Studentin: Keine Langeweile nach Karriere-Ende

Die Türkei-Tour war nicht das erste Abenteuer, das Laura Dahlmeier nach ihrem überraschenden Karriereende 2019 erlebt hat. Im selben Jahr nach ihrem Abschied aus dem Biathlon-Zirkus belegte sie bei der Berglauf-Weltmeisterschaft in Villa la Angostura (Argentinien) den 27. Platz. Neben ihrem Studium der Sportwissenschaften an der TU München ist sie zudem als ZDF-Biathlon-Expertin auf den Bildschirmen zu sehen.

Die Besteigung des Mont Blancs (4.810 Meter) zusammen mit den Huber Buam und die Gratwanderung auf die Zugspitze stehen schon in Dahlmeiers persönlichem Gipfelbuch. Den Mt. Ararat in der Türkei kann sie nun auch eintragen. Weitere Abenteuer werden in der Zukunft sicher folgen.