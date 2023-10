Laura Dahlmeier genießt Weißwurstfrühstück auf höchstem Berg Deutschlands

Von: Marcel Schwenk

Die deutsche Biathlon-Legende Laura Dahlmeier hat die Zugspitze bestiegen. Auf dem Gipfel gönnt sie sich ein Weiwurstfrühstück.

Grainau – Laura Dahlmeier ist seit dem Ende ihrer aktiven Biathlon-Laufbahn im Jahr 2019 regelmäßig in den Bergen unterwegs. Erst vor wenigen Wochen erklomm sie gemeinsam mit dem Extrem-Bergsteiger Thomas Huber die Watzmann-Ostwand.

Laura Dahlmeier Geboren: 22. August 1993 (Alter 30 Jahre), in Garmisch-Partenkirchen Debüt im Biathlon-Weltcup: Februar 2013 Karriereende: Mai 2019 Größte Erfolge: 1x Gesamtweltcup-Siegerin, 2x Olympia-Gold, 7x WM-Gold

Laura Dahlmeier postet Bilder von Besteigung der Zugspitze

Nun machte die staatlich anerkannte Bergführerin einen Abstecher auf die Zugspitze, mit 2.962 Metern der höchste Berg Deutschlands. Wie der Kommentarspalte unter ihrem Instagram-Post zu entnehmen ist, wählte Dahlmeier den Weg über das Höllental.

„Auf der Zugspitze ist man dem Himmel zumindest in Bayern am nächsten. Und vor Mittag sind wir auch noch rechtzeitig zum Weißwurstfrühstück am Münchner Haus“, schreibt das ehemalige Wintersport-Ass zu dem Beitrag. Auf insgesamt vier Fotos lässt sie ihre Community einen Eindruck von dem Ausflug gewinnen.

Ex-Biathletin Laura Dahlmeier lässt sich nach der Besteigung der Zugspitze ein Weißwurstfrühstück schmecken. © Screenshots Instagram.com @ laura_dahlmeier

Laura Dahlmeier genießt Weißwurstfrühstück auf dem Gipfel der Zugspitze

Zwei der Fotos zeigen Dahlmeier beim Aufstieg, eins entstand bei der Stärkung auf dem Gipfel. Vor der langjährigen Top-Biathletin, die unlängst einen Siebentausender erfolgreich meisterte, steht ein Teller mit zwei Weißwürsten. Dazu gab es standesgemäß Brezn und süßen Senf, in der rechten Hand hält sie ein Weißbier.

In den Kommentaren findet sich reichlich Anerkennung für den beschwerlichen Weg auf den Gipfel. „Verdient!! Respekt vor dieser Tour! Und vor allem anderen sowieso“, kommentiert ein Nutzer, ein weiterer berichtet von seiner eigenen Erfahrung: „Starke Tour! Den Aufstieg fand ich damals super, aber auf den Touri-Wahnsinn oben kann ich verzichten. Finde es schade, dass Deutschlands schönster Berg architektonisch so verschandelt wurde.“

Während Dahlmeier also mal wieder einen Abstecher in luftige Höhen unternahm, postete ein deutscher Biathlon-Star kurz zuvor Bilder aus einem italienischen Urlaubsparadies. (masc)