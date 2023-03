Laura Dahlmeier läuft Monster-Skitour: Begleiterin sagte ihr spontan zu

Von: Marcel Schwenk

Laura Dahlmeier nimmt an einem der härtesten Skitour-Rennen Europas teil und bedankt sich im Anschluss bei ihrer Begleiterin für deren Spontanität.

München/Ponte di Legno – Der Adamello Ski Raid gehört zu den anspruchsvollsten Wintersport-Events Europas und wird alle zwei Jahre ausgetragen. In den italienischen Alpen legten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 2023 eine Strecke von rund 40 Kilometern zurück. Dazu müssen nach Angaben des Veranstalters noch 3.360 positive und 3.660 negative Höhenmeter überwunden werden.

Name: Laura Dahlmeier Geburtsdatum und -ort: 22. August 1993 in Garmisch-Partenkirchen Ehemals aktiv als: Biathletin Größte Erfolge: 7x Weltmeisterin, 2x Olympia-Gold, 1x Gesamtweltcup-Siegerin

Dahlmeier/Pomper beim Adamello Ski Raid auf Platz zehn

Am 25. März 2023 fand die achte Auflage des Rennens am Tonale-Pass statt, die in diesem Jahr zugleich als die Langdistanz-Weltmeisterschaft im Skibergsteigen deklariert wurde. Bei den Frauen gingen insgesamt 17 Paare an den Start, den Sieg sicherten sich die Französinnen Axelle Morallet und Emily Harrop.

Mit dabei waren auch zwei deutsche Teams. Laura Dahlmeier und Martina Pomper belegten Rang zehn, Jacqueline Brandl und Maria Hüber landeten am Ende auf dem 13. Platz.

Ex-Biathletin Laura Dahlmeier nahm gemeinsam mit Martina Pomper (li.) am Adamello Ski Raid teil. © Instagram @laura_dahlmeier; Imago Images / Hartenfelser

Dahlmeier bedankt sich via Instagram bei Pomper

Nach dem Rennen bedankte sich die deutsche Biathlon-Ikone bei ihrer Begleitung mit einem Post bei Instagram. Auf dem ersten Foto sind Dahlmeier und Pomper wenige Augenblicke nach dem Zieleinlauf in Ponte di Legno zu sehen, zwei weitere Schnappschüsse zeigen die beiden während des Rennens.

„Spontan ein Skitourenrennen laufen? Adamello Ski Raid mit 41km und 3300 hm im Aufstieg? Dieses Jahr zugleich die longdistance Weltmeisterschaft… Danke Martina, dass du sofort motiviert zugesagt hast“, schreibt Dahlmeier unter dem Beitrag, den sie am Sonntagabend veröffentlichte.

Dahlmeier/Pomper bereits 2021 dabei

Glücklich war die siebenfache Biathlon-Weltmeisterin auch darüber, dass sie gemeinsam das Rennen beenden konnten. Eines der italienischen Teams schaffte es hingegen nicht bis ins Ziel.

Zwar lag das Duo Dahlmeier/Pomper knapp zwei Stunden hinter den Siegerteam aus Frankreich, doch der Freude tat das keinen Abbruch. „Es war ein hartes, wildes, schönes und vor allem sehr eindrückliches Rennen für uns. Neben der sportlichen Leistung sind wir vor allem sehr dankbar, im Ziel angekommen zu sein“, so der Rest des Posts im Wortlaut.

Das Cover (links) zum Buch von Laura Dahlmeier. © Daniel Hug

Für Dahlmeier, die im Mai 2019 ihr Karriereende im Biathlon verkündete, war es übrigens nicht die erste Teilnahme beim Adamello Ski Raid. Bereits im Jahr 2021 bestritt sie ebenfalls mit Pomper das Rennen, damals belegten sie den achten Platz. (masc)