Laura Dahlmeier erlebte Situation „hautnah“ mit: Tod eines Freundes trübte Freude über Olympiasiege

Von: Christian Németh

Die ehemalige Spitzen-Biathletin Laura Dahlmeier gewann bei den Olympischen Winterspielen 2018 drei Medaillen. Ihre Freude sei damals aber getrübt gewesen, erklärt sie heute.

Berlin – Bald fünf Jahre ist es her, dass die frühere Biathletin und siebenfache Weltmeisterin Laura Dahlmeier bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang jeweils Gold im Sprint und in der Verfolgung sowie Bronze im Einzelrennen über 15 Kilometer gewann. Große persönliche Sportmomente für die heute 29-Jährige, möchte man meinen. Diese berichtet nachträglich aber von einem großen Verlust, der die damalige Zeit spürbar überschattete.

Laura Dahlmeier Geboren am 22. August 1993 in Garmisch-Partenkirchen Olympia-Bilanz: 2x Gold-Medaillen, 1 x Bronze-Medaille WM-Bilanz: WM 7 x Gold-Medaille

Biathletin Laura Dahlmeier: Olympia-Freude 2019 durch schweren Verlust getrübt

Der Tod eines Freundes kurz vor den Winterspielen in der südkoreanischen Provinz hemmte die Freude Dahlmeiers über ihre beiden Olympiasiege damals erheblich, wie auch Merkur.de berichtet. „Ich war wenige Tage vor Abflug nach Südkorea auf seiner Beerdigung, habe das außer den Trainern und Teamkollegen aber niemandem erzählt“, sagte die 29-Jährige im Interview t-online: „Wenn man so eine Situation hautnah miterlebt hat, fällt es schwerer, sich zu freuen.“

Da zudem „dieses ganze Szenario in Pyeongchang“ nicht wie erhofft gewesen sei, habe sie „Olympia nicht so wahrgenommen, wie ich es mir als Kind erträumt hatte“, sagte Dahlmeier: „Der Moment, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, war gar nicht so erfüllend, wie ich ihn mir vorgestellt hatte.“ Wie sehr sie der Tod des Freundes beim Eisklettern mitnahm, berichtet Dahlmeier auch in ihrem Buch „Wenn ich was mach, mach ich‘s gscheid“.

„Beste Sprintrennen“ in Dahlmeiers Laufbahn, aber Feierlaune blieb aus

Heute sagt die in Garmisch-Partenkirchen geborene Sportlerin, die seit ihrem Karriereende als Bergläuferin unterwegs ist, dass das Sprintrennen von Pyeongchang „sicher das beste Rennen“ in ihrer Karriere gewesen sei, „aber trotzdem war mir überhaupt nicht nach ausgelassener Feierstimmung. Ich habe eher gedacht: ‚Mir reicht‘s. Ich möchte wieder zurück in die Unterkunft.‘“ Das ungemütliche Wetter, die triste Stimmung und harten Bedingungen vor Ort hätten sich bei ihr „emotional widergespiegelt“.

Im Mai 2019 beendete Laura Dahlmeier ihre Biathlon-Karriere. Es folgte noch im selben Jahr die Aufnahme eines sportwissenschaftlichen Studiums an der Technischen Universität München. Die leidenschaftliche Bergsteigerin ist weiterhin sportlich aktiv und bestieg unter anderem schon in der Cordillera Blanca (Peru) zwei rund 6.000 Meter hohe Gipfel (2017) sowie im Jahr 2019 den Damawand (5610 m), den höchsten Berg des Irans. Dass die Natur ihr nicht nur sportlich am Herzen liegt, äußerte Laura Dahlmeier kürzlich auch mit Blick auf den Klimawandel. (dpa)