Tochter von Martina Ertl erlebt in Neuseeland „beste Erfahrung meines Lebens“

Von: Korbinian Kothny

Die Tochter von Martina Ertl, Romy, steht vor ihrer ersten Ski-Saison bei den Damen. Um sich perfekt darauf vorzubereiten, reiste die 16-Jährige nach Neuseeland.

Coronet Peak – Nach Martina Ertl ist Tochter Romy gerade auf dem besten Weg, sich ihren eigenen Namen in Deutschland zu machen. Die talentierte Ski-Rennfahrerin kommt ganz nach ihrer berühmten Mutter und strebt derzeit danach, sich im Ski-Weltcup zu etablieren.

Romy Ertl Geboren: 30. Juli 2007 (16 Jahre alt) in Bad Tölz Mutter: Martina Ertl

Romy Ertl bereits als Jugendliche im Scheinwerferlicht

Bereits mit 13 Jahren war Romy Teil einer sechsteiligen ZDF-Reportage, die sie auf ihrem Weg in den Weltcup begleitete. Mit jetzt 16 Jahren träumt die Nachwuchs-Skirennfahrerin weiter von diesem Traum.

Das kommende Jahr ist für Ertl junior dabei besonders wegweisend: Die 16-Jährige tritt im kommenden Winter das erste Mal im Erwachsenen-Bereich an. Um sich davor perfekt vorzubereiten, folgte Ertl bereits im Sommer den Ratschlägen ihrer Mutter.

Romy Ertl bereitet sich in Neuseeland auf die kommende Saison vor. © Instaram@romy.ertl

Ertl bereitet sich in Neuseeland auf neue Saison vor

Damals hielt sich das Nachwuchstalent in der schneefreien Zeit in Deutschland mit Joggen, Radfahren, Krafttraining oder Mobilitätsübungen fit. Damit war in den vergangenen Tagen aber erstmal wieder Schluss. Ertl tauschte die Straße wieder gegen die Piste ein.

Um sich für die kommende Saison optimal vorzubereiten, reiste die Ski-Rennfahrerin nach Neuseeland, wie sich an ihrem letzten Instagram-Post erkennen lässt. In den sozialen Medien lud Ertl insgesamt zehn Fotos von ihrem Trip ans andere Ende der Welt hoch.

Romy Ertl mit Mutter Martina und Bruder Luis in Neuseeland

Dabei zeigt sich die Jugendliche, die auch schon Hilfe von Mikaela Shiffrin bekam, im Skigebiet Coronet Peak in der Nähe von Queenstown auf der Südinsel vor teils atemberaubender Kulisse. In Neuseeland auch mit dabei: Mutter Martina und Bruder Luis.

Romy scheint von ihrer Neuseeland-Reise auf jeden Fall angetan zu sein. Ihren Post kommentierte sie mit der Caption: „Wahrscheinlich die beste Erfahrung meines Lebens.“ Bleibt zu hoffen, dass nach der gelungenen Vorbereitung noch viele weitere davon im kommenden Sommer dazukommen. (kk)