Von: Christoph Klaucke

Laura Dahlmeier kämpft gegen Lebensmittelverschwendung. Die Biathlon-Legende rät von Spontan-Einkäufen ab und schafft Abhilfe.

München – Man kennt es gerade aus der Vorweihnachtszeit: Die Einkäufe fallen üppiger aus, schließlich will das Fest kulinarisch gut vorbereitet sein. Über die Feiertage sammeln sich dann oft Vorräte an, die man eigentlich gar nicht unbedingt benötigt hätte – und am Ende schlimmstenfalls sogar weggeschmissen werden müssen. Laura Dahlmeier kennt das bekannte Phänomen und weiß es mit simplen Tricks zu verhindern.

Dahlmeier enthüllt Herausforderung bei Ernährung während der Biathlon-Karriere

Der ehemaligen Biathletin, die ihre Karriere 2019 beendet hat, war das Thema Ernährung bereits als aktive Sportlerin wichtig. „Mir war vor allen Dingen immer die Qualität der Nahrungsmittel wichtig und wo sie herkommen. Ich habe z.B. stark auf das richtige Verhältnis von hochwertigen Makronährstoffen (Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate; Anm. d. Red.) geachtet“, sagt Dahlmeier im Exklusiv-Interview mit IPPEN.MEDIA. Das Problem war damals jedoch der enge Zeitplan.

„Da man als Leistungssportlerin aber auch nicht unendlich viel Zeit zur Verfügung hat, war das nicht immer einfach umzusetzen. Nach dem Training nochmal einkaufen, dann noch kochen, wie soll ich das alles schaffen?“, erklärt die 30-Jährige. Ein Tipp sei das Planen, so Dahlmeier, die von Spontan-Einkäufen dringend abrät.

Laura Dahlmeier rät dringend von bestimmter Einkaufs-Gewohnheit ab

„Man kann sich überlegen, wie viele Tage ist man daheim. Was möchte ich denn essen? Ich suche mir ein Rezept aus und gehe dann wirklich bewusst zum Einkaufen und vermeide Spontan-Einkäufe“, sagt Dahlmeier, die diesen Fehler einst selbst begangen hat. „Ich kenne es noch als Sportlerin, dann geht man hungrig in den Supermarkt, hat eigentlich gar keine Ahnung, was man will, und packt alles Mögliche ein oder nicht die richtigen Zutaten und man muss am Schluss nochmal gehen. Oder man kauft zu viel vom Falschen.“ Abhilfe schafft zum einen der richtige Plan, um die nötige Struktur zu haben.

„Das andere ist die richtige Lagerung: Wo gehören die Produkte hin, damit sie nicht so schnell schlecht werden. Das ist super ärgerlich, wenn ich dann Bananen habe, die braun werden oder frische Lebensmittel, die nicht lange genug halten“, erklärt Dahlmeier, die ein waghalsiges Abenteuer im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung erlebte. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wirft jede Person in Deutschland pro Jahr durchschnittlich 78 Kilogramm Lebensmittel weg.

Laura Dahlmeier hat Tipps, um Lebensmittel zu retten

Falls die Bananen „dann doch einmal etwas schrumpeliger ausschauen, kann man sie noch gut verwerten. Wenn ich mir Obst oder Gemüse in einen Smoothie reinmache, ist ganz egal, ob die Banane schon bisschen braun ist. So kann man die Lebensmittel ganz geschickt noch verwerten“, empfiehlt die Doppel-Olympiasiegerin von 2018. Manchmal gelingt jedoch die beste Planung nicht, beispielsweise vor dem nächsten Urlaub.

„Ein kleiner Tipp: Wenn vor einer Reise noch etwas im Kühlschrank ist, einfach Familienmitgliedern oder Nachbarn geben, dann muss man nichts wegwerfen“, weiß die Garmischerin. Neben dem Kampf gegen Lebensmittelverschwendung liegt Dahlmeier das große Thema des Wintersports am Herzen – so wie Felix Neureuther. (ck)