„Legende“ verkündet Ski-Rücktritt: „Bin zu alt und zu langsam“

Von: Christoph Klaucke

Der Skirennläufer Willis Feasey beendet seine Karriere. © Sammy Minkoff/Imago

Willis Feasey erklärt seinen Rücktritt. Der Ski-Exot wird in seiner Heimat als Held gefeiert. Eines seiner Highlights war ein Sturz, mit dem er es ins Fernsehen schaffte.

München – Nach der letzten Saison verkündeten wie jedes Jahr mehrere Ski-Stars ihr Karriereende. Das ist der Lauf der Dinge im Wintersport – die Zeit auf Top-Niveau ist naturgemäß begrenzt. Ungewöhnlich ist, wenn kurz vor Saisonstart der Rücktritt erklärt wird. Willis Feasey hängt Mitte Oktober seine Ski an den Nagel, in seiner Heimat gilt er als Held.

Willis Feasey Geboren: 28. August 1992 (Alter 31 Jahre), Christchurch, Neuseeland WM-Debüt: Beaver Creek Resort, USA Olympia in Pyeongchang: 36. Riesenslalom, 37. Super-G Größter Erfolg: 1. Gesamtwertung beim Australia New Zealand Cup

Ski-Exot Willis Feasey erklärt Rücktritt – in Neuseeland eine „Legende“

Der 31-jährige Neuseeländer gilt im Ski-Zirkus als Exot. Große Erfolge stellten sich seit seinem Weltcup-Debüt im Dezember 2013 nicht ein, dafür machte er sein Heimatland umso mehr stolz.

„Du bist eine Legende in Neuseeland“, schrieb Feaseys Verband zu dessen Karriereende. Feasey, der mit zwei Jahren mit dem Skifahren begann, nahm in Pyeongchang an den Olympischen Spielen 2018 teil und startete insgesamt bei fünf Weltmeisterschaften. Dabei schaffte er es in die Top 40. Die Freude am Skifahren war immer Feaseys Antrieb, nach fast einem Jahrzehnt im Weltcup hat er nun aber genug.

„Ich bin zu alt und zu langsam“, sagte Feasey gegenüber skinews.ch mit einer gesunden Portion Selbstironie. „Die Resultate haben einfach nicht mehr gestimmt und nicht mehr meinen eigenen Erwartungen entsprochen“, gab er sich einsichtig. Außerdem konnte sich der Neuseeländer den kostspieligen Weltcup mit vielen Reisen rund um den Globus nicht mehr leisten. „Zudem habe ich keine finanziellen Mittel mehr generieren können, um noch eine weitere Saison anhängen zu können.“

„Ein Highlight meiner Karriere war, im Weltranking an 44. Stelle zu stehen. Das hat die harte Arbeit bezahlt gemacht“, blickte Feasey gegenüber dem neuseeländischen Verband zurück. Einer der größten Erfolge war zudem der Sieg in der Gesamtwertung im Australia New Zealand Cup im September 2016 – als erster Neuseeländer überhaupt.

„Ski-Legende“ Feasey schaffte es mit Sturz beim Weltcup-Debüt ins Fernsehen

Aber auch die kleinen Momente bleiben für immer unvergesslich. „Bei meinem Debüt im Weltcup bin ich gestürzt und habe es ins Fernsehen auf Eurosport geschafft. Das war schon ein besonderer Moment“, schwelgt Feasey in Erinnerungen. Auch ein anderer Ski-Star beendete seine Karriere – und startet direkt in einen neuen Beruf. (ck)