Ski-Legende macht schmerzhafte Bekanntschaft mit Meeresbewohner und zeigt Verletzungen

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Beim Wakeboarden kommt Ski-Legende Lindsey Vonn in Kontakt mit einer Qualle. Auf Instagram zeigt sie die Folgen der Begegnung.

München – Drei olympische Medaillen sammelte Lindsey Vonn während ihrer bemerkenswerten Laufbahn, hinzu kam noch acht Mal Edelmetall bei Weltmeisterschaften. Seit mittlerweile viereinhalb Jahren ist die US-Amerikanerin aber nicht mehr als Aktive im Wintersport-Zirkus zu finden.

Lindsey Vonn Geboren: 18. Oktober 1984 (Alter 38 Jahre) in Saint Paul Sportart: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Kombination Karriereende: Februar 2019 Größte Erfolge: 1x Olympia-Gold, 2x WM-Gold, 4x Gesamtweltcup-Siegerin

Lindsey Vonn nach Wintersport-Karriere sportlich unterwegs

Actionreich ist die 38-Jährige aber trotzdem unterwegs, regelmäßig hält sie ihre Followerinnen und Follower bei Instagram über ihre sportlichen Aktivitäten auf dem Laufenden. Mal geht‘s zum NFL-Spiel, mal zum Tennis und auch ins Rennauto stieg das einstige Ski-Ass, das sich mittlerweile von einer Knie-OP erholt hat, bereits.

Eine weitere Leidenschaft Vonns ist offensichtlich das Wakeboarden, mehrere Posts zeigen sie auf dem Surfbrett. Auch vor wenigen Tagen ritt die US-Amerikanerin Wellen – ganz reibungslos lief die Zeit auf dem Wasser aber nicht. Wie sie ihrer Community im Anschluss mitteilte, machte sie Bekanntschaft mit einer Qualle und zog sich einige Verletzungen zu.

Ski-Legende Lindsey Vonn kam beim Wakeboarden mit einer Qualle in Kontakt. © Instagram.com @ lindseyvonn

Lindsey Vonn erhält nach Quallenstich Tipps fürs Wakeboarden

„Was als großartiger Tag begann, endete in einem riesigen Quallenstich/-biss. Ich bin buchstäblich darüber gerutscht, als ich auf das Surfbrett stieg. Danke an alle, die Ratschläge für Abhilfemaßnahmen gaben. Ich denke, das wird noch eine Weile Spuren hinterlassen. Wenigstens habe ich vorher ein paar Wellen erwischt“, schreibt Vonn zu den Fotos, die Striemen an Oberschenkel und Oberarm zeigen.

Neben einigen Genesungswünschen in den Kommentaren gibt es auch einen hilfreichen Tipp für den nächsten Ausflug aufs Wasser. „Trag beim Surfen einen Anzug oder wenigstens eine Lycra Leggings, um deine Beine zu bedecken“, schreibt ein User. Vonn reagiert mit: „Das Wasser hat fast 37 Grad. Ich weiß wirklich nicht, ob ich da einen Anzug tragen kann. Globale Erwärmung vom Feinsten.“

Herrmann-Wick, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Lindsey Vonn erholt sich von Quallen-Begegnung

Mittlerweile geht es Vonn, die erst kürzlich einen rührenden Brief an ihre verstorbene Mutter schrieb, aber wohl besser. Immerhin postete sie in ihrer Instagram-Story einen Schnappschuss vom Tennisplatz. (masc)