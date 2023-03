Ski-Elite feiert Saisonabschluss beim Clasico: Vorgeglüht wurde mit Champagner

Von: Johannes Skiba

Teilen

Lucas Braathen feierte zusammen mit Timon Haugan und AJ Ginnis das Saisonende des Ski-Weltcups in Barcelonas Camp Nou beim „El Clásico“ gegen Real Madrid.

Barcelona – Das Saisonfinale des Slalom-Weltcups in Soldeu, im kleinen Andorra, endete für Ski-Star Lucas Braathen mit dem zweiten Platz. Dadurch sicherte sich der Sohn einer brasilianischen Mutter und einem norwegischen Vater zum Ende der Wintersport-Saison die kleine Kristallkugel. Dabei ließ er seinen Landsmann Henrik Kristoffersen, der im Sommer Vater wird, auf hinter sich. Mit seinen Ski-Kollegen Timon Haugan und AJ Ginnis ging es von Andorra dann direkt nach Barcelona, um dem legendären „El Clásico“ beizuwohnen, wie Braathen in seiner Instagram-Story postete.

Lucas Braathen Geboren: 19. April 2000 in Oslo, Norwegen Gesamt-Weltcup: 4. Platz Slalom-Wertung: 1. Platz

Skifahrer Lucas Braathen feuert den FC Barcelona in „El Clásico“ an

Im Auto, mit dem es für Lucas Braathen und seine beiden Ski-Freunde nach Barcelona ging, feierten die drei mit einer Flasche Champagner, die sorgsam auf dem Rücksitz platziert wurde, wie auf Instagram zu sehen ist. Im nächsten Post befinden sich Braathen, Haugan und Ginnis bereits im Camp Nou von Barcelona und zeigen ihre ganze Freude über das Fußballspiel. Außerdem dankt der Skifahrer der norwegischen Spielerin vom FC Barcelona, Caroline Graham Hansen, die offenbar die Tickets für ihren Landsmann organisierte.

Auch wenn Braathen bereits viel von der Welt gesehen hat, zeigt er im darauffolgenden Post jedoch kleinere sprachliche Mängel. In seiner Video-Story, auf dem die jubelnden Fans des FC Barcelona zu sehen sind, schreibt das Ski-Star „forza“. Der italienische Anfeuerungsruf wird eigentlich nur bei italienischen Vereinen verwendet. In all der Euphorie über seine gewonnene Kristallkugel und die Atmosphäre in einem der größten Fußballspiele der Welt, kann dieser Fauxpas dem 22-Jährigen allerdings herzlich egal sein.

Lucas Braathen, Timon Haugan und AJ Ginnis unterstützen den FC Barcelona beim „clásico“ gegen Real Madrid. © braathen/instagram

Aufregende Tage für Braathen mit Ski, Champagner und Fußball

Für Lucas Braathen, Timon Haugan und AJ Ginnis, die sich alle mit Fanschals des FC Barcelona schmückten, gab es außerdem viel zu jubeln. Nach einem Geniestreich des früheren Bayern-Spielers Robert Lewandowski siegte „Barca“ in der Nachspielzeit im „clásico“ gegen Real Madrid mit 2:1.

Somit endete das Wochenende für Braathen, der die ersten drei Jahre seines Lebens im fußballverrückten Brasilien aufgewachsen ist, nach dem Gewinn im Slalom-Weltcup und einer Flasche Champagner schließlich mit einem sicherlich unvergesslichen Erlebnis in Europas größten Fußballstadion. (jsk)