Ski-Superstar Svindal wechselt Sportart und ist sofort erfolgreich

Von: Marius Epp

Aksel Lund Svindal liebt die Geschwindigkeit. Seine zwei Bretter hat er längst in die Ecke gestellt – jetzt hat es ihm der Motorsport angetan.

München – Skifahren und Motorsport sind auf den ersten Blick zwei völlig unterschiedliche Sportarten. Zwei elementare Dinge vereinen sie aber: Es geht um Geschwindigkeit und Risiko. Wer schneller als die Konkurrenz ist, gewinnt. Wer das Limit überschreitet, fliegt spektakulär ab.

Aksel Lund Svindal Geboren: 26. Dezember 1982 (Alter 40 Jahre), Lørenskog, Norwegen Größte Erfolge: Olympiasieger 2010 im Super-G, Olympiasieger 2018 in der Abfahrt, Fünffacher Weltmeister Partnerin: Amalie Iuel (Hürdenläuferin) Karriereende: 2019

Ski-Legende Svindal fährt Rennen in Le Mans

Deshalb ist es gar nicht so verwunderlich, dass sich Ski-Stars wie Aksel Lund Svindal oder auch Marcel Hirscher nach ihrer Karriere für den Motorsport interessieren. Der Reiz ist ein ähnlicher. Slalom-Legende Hirscher drehte jüngst in einem DTM-Wagen seine Runden und wurde von Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko für sein Talent gelobt. Seit seinem Karriereende gilt eine seiner Leidenschaften dem Motocross.

Auch Abfahrts-Ikone Svindal stellt sich im Rennwagen alles andere als schlecht an. Im Juni 2023 saß er am Steuer eines Porsche 911 GT3 Cup und gab sein Debüt auf dem legendären Circuit de la Sarthe in Le Mans. Er fuhr bei einem Nebenrennen des berühmten 24-Stunden-Rennens und belegte einen respektablen 13. Platz.

Aksel Lund Svindal tauscht den Ski-Overall für einen Rennanzug. © IMAGO/Beate Oma Dahle

Von der Skipiste auf die Rennstrecke: Svindal überrascht mit seinem Motorsport-Talent

Svindal, der nach seiner Karriere Porsche-Botschafter wurde, überraschte bereits zuvor mit seinen Fähigkeiten hinter dem Lenkrad. Als kompletter Neuling fuhr er kurz nach seinem Wintersport-Karriereende 2019 in einem Duell mit dem Formel-2-Piloten Dennis Hauger pro Runde nur 1,5 Sekunden langsamer.

Der schwäbische Autobauer erkannte das Talent des zweifachen Ski-Olympiasiegers und lud ihn zu einer skandinavischen Rennserie ein. Auch dort überzeugte er auf Anhieb und gewann am ersten Wochenende ein Rennen. In diesem Jahr folgte dann der Auftritt am Rande des 24-Stunden-Rennens von Le Mans.

Svindal nennt Unterschied vom Skifahren zum Motorsport

Ski- und Motorsport haben durchaus Parallelen, allerdings auch Unterschiede. „Als Abfahrer schaust du nur, was vor dir liegt. Bei Autorennen machst du das auch, aber du musst gleichzeitig in die Rückspiegel und durch die Seitenfenster schauen. Es gibt eine Menge Informationen zu verarbeiten“, erklärt der Norweger.

Eine Vielzahl von Informationen wird Svindal künftig auch zuhause verarbeiten müssen, denn seine Familie wächst. Auch die Hochzeit mit seiner Amalie steht bevor. (epp)

