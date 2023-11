Vom Schnee in die Sonne: Höfl-Riesch feiert Geburtstag in Miami

Vom Schnee in die Sonne: Höfl-Riesch feiert Geburtstag in Miami

Von: Christoph Klaucke, Andre Oechsner

Vom Kitzbüheler Horn nach Miami: Maria Höfl-Riesch feiert ihren 39. Geburtstag unter Palmen. Die Party wurde dank der Reise sogar ausgedehnt.

Miami – Es scheint, als hätte Maria Höfl-Riesch einen hervorragenden Start in ihr neues Lebensjahr gehabt. Zusammen mit Freundinnen und einem Getränk zur Feier des Tages präsentiert sich die ehemalige Skirennfahrerin ihren knapp 60.000 Instagram-Followern.

Maria Höfl-Riesch Geburtsdatum: 24. November 1984 (Alter 38 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Verein: Skiclub Partenkirchen Größte Erfolge: 3x Gold bei Olympia, 2x WM-Gold Karriere-Ende: 20. März 2014

Maria Höfl-Riesch hat in Miami offenbar eine großartige Zeit verbracht

Für die Festlichkeiten anlässlich ihres 39. Geburtstages hat Höfl-Riesch einiges an Reiseaufwand in Kauf genommen - und ließ zudem durchblicken, dass dies sie keineswegs dazu veranlasst hat, an ihrem besonderen Tag frühzeitig ins Bett zu gehen.

„Wir haben gut durchgehalten gestern“, postet der ehemalige deutsche Star der alpinen Rennszene zu einem Bild. „Nach über zehn Stunden Flug hatten wir noch einen sehr lustigen Abend in der wirklich coolen Hotelbar in unserem Hotel. Habe also die sechs Stunden zusätzlichen Geburtstag voll ausgenutzt.“

Maria Höfl-Riesch feiert Geburtstag in Miami. © Maria Höfl-Riesch/Instagram

Maria Höfl-Riesch zelebriert ihren 39. Geburtstag im sonnigen Miami

Dank der Zeitverschiebung konnte Höfl-Riesch ihren Geburtstag quasi um mehrere Stunden ausdehnen. Wer könnte ihr das verübeln? Während in ihrer Heimat gerade Schnee fällt und winterliche Temperaturen vorherrschen, werden aus dem südlichsten Teil Floridas derzeit etwa 30 Grad und strahlender Sonnenschein gemeldet.

In einer ihrer Instagram-Storys zeigt Höfl-Riesch zudem eine große Tafel in einem ansprechenden Ambiente, die vermutlich Teil ihrer weiteren Geburtstagsfeierlichkeiten ist. Die Bayerin ist in diesen Tagen wieder viel unterwegs, war sie doch erst kürzlich am Schwarzsee, der unterhalb des Gipfels des Kitzbüheler Horns liegt.

Maria Höfl-Riesch erkundet derzeit die USA

Vor etwa einem Monat befand sich Höfl-Riesch in einer schwierigen Situation am New Yorker Flughafen, wo sie mit einer sehr langen Einwanderungsprozedur zu kämpfen hatte. Das ehemalige deutsche Ski-Idol startete damals von New York aus zu einer Kreuzfahrt. Mit Miami hat es Höfl-Riesch nun erneut in die USA gezogen. (aoe)

