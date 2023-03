Maria Höfl-Riesch und ihre Schwester genießen Auszeit an Münchner Hotspot

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Früher Skibrille, heute Sonnenbrille: Maria Höfl-Riesch zusammen mit ihrer Schwester Susanne im Jahr 2010 (l.) und 2023. © Sven Simon / Imago / Screenshot Instagram / Maria Höfl-Riesch

So lässt es sich aushalten: Maria Höfl-Riesch und ihre Schwester Susanne Riesch haben die Frühlingssonne genossen – mitten in München.

München - Endlich wieder Sonne! Nach den kalten, trüben, windigen Wochen zum Auftakt in das neue Jahr wird es nun deutlich freundlicher in Bayern. München wurde passend zum meteorologischen Frühlingsanfang in strahlendes Sonnenlicht getaucht und auch in den Tagen nach dem 1. März ist die Sonnenbrille das passende Accessoire. Maria Höfl-Riesch (38) und ihre Schwester waren dahingehend bestens ausgerüstet.

Maria Höfl-Riesch Geboren: 24. November 1984 (Alter: 38 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Ehepartner: Marcus Höfl (verh. 2011) Erfolge (u. a.): Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Weltcup-Gewinnerin

Maria Höfl-Riesch und ihre Schwester genießen Auszeit an Münchner Hotspot

Die dreifache Olympiasiegerin knipste am Donnerstag (2. März) ein Foto von sich und Susanne Riesch (35), früher ebenfalls erfolgreiche Skifahrerin, und teilte es in ihrer Instagram-Story.

Dazu schrieb sie „Sister time“ und verriet ihren Fans sogar, wo die beiden zu Besuch waren: Am Marienplatz in München. Der ist gerade bei herrlichem Frühlingswetter ein echter Hotspot, die beiden Schwestern hatten sich mit ihren Sonnenbrillen aber immerhin ein wenig getarnt.

Maria Höfl-Riesch und Schwester Susanne Riesch: Ski-Schwestern verbringen viel Zeit zusammen

Maria und Susanne verbringen sehr viel Zeit zusammen. Die Instagram-Accounts der beiden verdeutlichen das: Immer wieder sind Bilder von gemeinsamen Urlaubsreisen zu sehen. Zuletzt stand sogar eine Kreuzfahrt an, natürlich fühlen sich die Schwestern aber auch im Schnee immer noch pudelwohl.

Maria Höfl-Riesch, die zuletzt mit ihrem Mann Marcus einen Kurztrip an den Gardasee unternahm, ist mittlerweile unter anderem als Wintersport-TV-Expertin tätig. Susanne Riesch verriet einst im Interview mit dem Münchner Merkur, dass sie eine Ausbildung zur Erzieherin machen möchte: „Ich liebe Kinder und denke, dass ich sehr gut mit ihnen umgehen kann. Das hat mir schon immer gefallen. Ich weiß noch, wie ich in der siebten Klasse ein Praktikum in einem Kindergarten gemacht habe und begeistert war“, sagte sie 2015.

Susanne Riesch ist inzwischen Erzieherin

Aus dem Plan wurde Realität, inzwischen arbeitet Susanne Riesch in einem Kindergarten in Garmisch-Partenkirchen.

Natürlich bleibt neben der Arbeit aber genügend Zeit für einen Kaffee mit der älteren Schwester. Nach dem Nachmittag in München stand für Maria aber schon der nächste Termin an. Ihren Stories ist zu entnehmen, dass sie noch am Abend in einem Fünf-Sterne-Hotel am Tegernsee einkehrte. Klingt nach einem gelungenen Tag. (akl)