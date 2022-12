Maria Höfl-Riesch sechs Wochen lang im Traumurlaub

Von: Alexander Kaindl

Maria Höfl-Riesch (l.) erlebte im Herbst eine Traumreise. Jörg und Laura Wontorra offensichtlich ebenfalls. © Screenshot Instagram / Maria Höfl-Riesch / Laura Wontorra

Maria Höfl-Riesch hat eine einzigartige Reise hinter sich. Bei ihrer XXL-Kreuzfahrt traf sie auch auf andere Prominente.

München - Die Wintersport-Saison nimmt spätestens jetzt richtig Fahrt auf. Bevor es im Februar und März zu den großen WM-Highlights kommt, stehen noch im Dezember wichtige Weltcup-Rennen an - sei es im Biathlon, Ski Alpin oder im Eiskanal. Eine, die sich darauf schon freut, ist in Deutschland eine wahre Winter-Legende: Maria Höfl-Riesch.

Maria Höfl-Riesch Geboren: 24. November 1984 (Alter: 38 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Ehepartner: Marcus Höfl (verh. 2011) Erfolge (u. a.): Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Weltcup-Gewinnerin

Maria Höfl-Riesch unternimmt sechswöchige Traum-Kreuzfahrt

Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin hat ihre Reisepläne offenbar so gelegt, dass sie zur Primetime des Wintersports wieder in heimischen Gefilden ist. Denn in den vergangenen Wochen sah man Höfl-Riesch eher im Sand oder am Strand statt im Schnee. Die mittlerweile 38-Jährige postete im Oktober und November noch traumhafte Bilder aus Kapstadt und von den Seychellen. Über den Sehnsuchtsort im Indischen Ozean schrieb sie schlicht: „Welcome to Paradise.“

Über die Hashtags lässt sich leicht herausfinden, was Höfl-Riesch in diesem Herbst so gemacht hat. „#cruise“ schreibt sie immer wieder - die einstige Ski-Göttin war also auf einer mehrwöchigen Kreuzfahrt, wie Merkur.de berichtet.

Maria Höfl-Riesch vom Taj Mahal begeistert

Diese führte sie auch nach Indien, wo es ihr das Taj Mahal sehr angetan hat: „Heute durfte ich ein absolutes Highlight erleben. Bereits um 6 Uhr morgens standen wir vor dem Taj Mahal und konnten beobachten, wie dieses unfassbar schöne Gebäude langsam in goldenes Licht getaucht wurde, als die Sonne aufging. Danke an die ganze Truppe für die super Organisation und dass wir das gemeinsam gemacht haben“, schrieb Höfl-Riesch - zwei Tage nach ihrem Geburtstag.

Bei der sechswöchigen Reise mit Stationen in Südafrika, Mauritius, den Seychellen und Malediven, Indien, Thailand und Malaysia war natürlich auch ihr Mann Marcus Höfl dabei.

Maria Höfl-Riesch sechs Wochen lang im Traumurlaub: Bei ihrer Reise begegnete sie sogar den Wontorras

Und offensichtlich waren noch andere Personen - zumindest für eine kurze Zeit - Teil der Reisegruppe: Jörg Wontorra und seine Tochter Laura!

Der Vater ist eine Moderatoren-Legende, die Tochter tritt erfolgreich in seine großen Fußstapfen. Laura schrieb unter dem aktuellsten Instagram-Beitrag von Höfl-Riesch: „Es war so schön mit euch.“ Die Antwort: „Mit euch auch! Kommt gut nach Hause und bis bald hoffentlich.“

Maria Höfl-Riesch postet jetzt wieder Schnee und Eis statt Strand und Meer

Gemeinsame Fotos von Höfl-Riesch und den Wontorras gibt es nicht, aber dafür ganz sicher viele schöne Erinnerungen. Jetzt, Mitte Dezember, sind alle wieder im kalten Mitteleuropa angekommen. Statt Bilder von Traumständen gibt es mittlerweile Winterlandschaften mit viel Schnee und Eis zu sehen. Mindestens für Höfl-Riesch dürfte dieser Anblick genau so paradiesisch sein.

