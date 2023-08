Maria Höfl-Riesch startet „Girlstrip“ und zeigt erste Bilder von beliebter Urlaubsinsel

Von: Alexander Kaindl

Deutschlands Ski-Idol ist Ende August viel unterwegs. Von Hamburg ging es zu einem „Girlstrip“ nach Ibiza. Von dort liefert sie nun erste Eindrücke.

München – Wenn es nur nach den Temperaturen geht, müsste man Deutschland aktuell gar nicht verlassen. Denn in der Heimat ist es momentan brütend heiß, Temperaturen um die 30 Grad Celsius waren zuletzt im Süden Normalität. Ski-Legende Maria Höfl-Riesch verschlug es trotzdem an einen Ort, der momentan noch wärmer ist als beispielsweise ihr Geburtsort Garmisch-Partenkirchen.

Maria Höfl-Riesch Geboren: 24. November 1984 (Alter 38 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Größte Erfolge: Olympia-Gold (3), WM-Gold (2)

Die dreifache Olympiasiegerin reiste am Dienstagmittag nämlich nach Ibiza. Die beliebte Urlaubsinsel ist vor allem für viel Sonne, Strand, Party und Luxus bekannt.

Was davon Höfl-Riesch und ihre drei Begleiterinnen beim „Girlstrip“, wie sie selbst auf Instagram postete, zuerst in Anspruch nahmen, ist ebenfalls schon überliefert: Höfl-Riesch zeigte direkt ein Bild vom Coco Beach Ibiza – einem Strandlokal im Süden der Insel in unmittelbarer Nähe zum Flughafen.

Maria Höfl-Riesch im Ibiza-Urlaub: Temperaturen noch lange über 30 Grad Celsius

Darauf ist die ganze Reisegruppe zu sehen: Höfl-Riesch, Schwester Susanne Riesch sowie die beiden Freundinnen Andrea Jost und Stefanie Kolb. Höfl-Riesch hatte das Trio immer wieder in ihren Instagram-Stories verlinkt, zu dem Strand-Bild schrieb sie: „Boarding completed“.

Während es in Deutschland Richtung Wochenende langsam abkühlt, wird in Ibiza noch regelmäßig die 30-Grad-Grenze überschritten. Bis Sonntag soll es heiß bleiben – für Höfl-Rieschs „Girlstrip“ sicher keine schlechten Nachrichten. Für das deutsche Ski-Idol sind es aufregende Tage, am Montag war sie noch in Hamburg beim „besten Branchen-Treff des Sports“, wie sie und ihr Mann Marcus Höfl auf Instagram vermerkten: den Sport-Bild-Awards.

Maria Höfl-Riesch (r.) hielt ihre Fans via Instagram in Sachen „Girlstrip“ auf dem laufenden. © Screenshot Instagram / Maria Höfl-Riesch

Maria Höfl-Riesch: Vom Gardasee über Hamburg nach Ibiza

Aus der Hansestadt ging es dann tags darauf auf die Balearen-Insel. Gut möglich, dass Höfl-Riesch schon bald weitere Eindrücke vom Ibiza-Trip liefert. Die mittlerweile 38-Jährige ist in den sozialen Netzwerken sehr aktiv, postete jüngst auch schon ein Foto vom Gardasee. In ihrer „zweiten Heimat“ am Lago traf sie auf Rodel-Gott Felix Loch und Moderator Markus Othmer. Scheint so, als würde Höfl-Riesch den Sommer in vollen Zügen genießen – wer mag es einer der besten deutschen Skifahrerinnen aller Zeiten verdenken.

Die österreichische Skifahrerin Tamara Tippler lässt es sich dagegen zu Hause gutgehen und bereitet sich auf die Geburt ihres ersten Kindes vor. Jüngst zeigte Tippler stolz ihren Babybauch. (akl)