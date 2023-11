Deutscher Wintersport-Star ist der Beste der Welt – muss sein Trainingslager aber selbst bezahlen

Von: Marius Epp

Martin Nörl ist in seiner Sportart das Maß aller Dinge. Doch weil er nur eines statt zwei Brettern unter den Beinen hat, hat er das Nachsehen.

München – Er rast die Piste so schnell hinunter wie kein anderer. Zweimal in Folge hat Martin Nörl den Gesamtweltcup im Snowboardcross gewonnen. Regelmäßig hängt der Wintersportler seine Konkurrenten ab – und fühlt sich gleichzeitig selbst abgehängt. Von Sport-Deutschland und der Politik.

Martin Nörl Geboren: 12. August 1993 (Alter 30 Jahre), Landshut Disziplin: Snowboardcross Größte Erfolge: Gesamtweltcupsieger 2022 und 2023, WM-Silber 2023

Snowboarder Martin Nörl ist erfolgreich – vermisst aber Unterstützung

Nörl will der beste Snowboardcrosser der Welt bleiben. Unterstützung dabei erfährt er aber kaum. Für ein Trainingslager im Sommer zahlt er Tausende Euro aus eigener Tasche. Um konkurrenzfähig zu bleiben, flog er zusammen mit Teamkollegin Jana Fischer zu einem dreiwöchigen Trainingslager nach Australien.

Nörl ahnte, dass die Schneesituation in den Alpen in diesem Herbst kompliziert sein dürfte; also sammelte er am anderen Ende der Welt wichtige Trainingstage. Das war nicht billig. „Der Verband hat mich ein bisschen unterstützt, aber den absolut größten Teil habe ich selbst getragen“, erzählt der Vizeweltmeister.

Martin Nörl bei der Ehrung zum Sportsoldaten des Jahres 2023. © IMAGO/Christian Einecke

Wintersportler Nörl muss in die eigene Tasche greifen

Auch die deutschen Ski-Asse hatten sich für die Saisonvorbereitung um den ganzen Globus verteilt – weil Nörl sich aber ein Brett weniger unter den Beinen anschnallt, muss er im Gegensatz zu ihnen hauptsächlich ins eigene Portemonnaie greifen.

„Wenn man so etwas nicht macht, dann hat man einen Nachteil gegenüber anderen Nationen“, erklärt der Wintersportler vom DJK-SV Adlkofen in der Nähe von Landshut. Schon seit Jahren beklagen vor allem kleinere Fachverbände in Deutschland, dass sie finanziell mit anderen Nationen nicht mithalten können.

Snowboard-Ass Nörl prangert Situation an: „Wahnsinnig frustrierend“

Während Nörl und Fischer auf eigene Faust nach Australien reisten, schickte die Schweiz ein komplettes Team mit acht Athleten, zwei Trainern und zwei Serviceleuten nach Down Under, erinnert sich Nörl.

„Es ist wahnsinnig frustrierend“, resümiert der Sportler. In den vergangenen Jahren habe er noch gehofft, dass mehr Geld rausspringt, wenn er Erfolge einfahre. Die Siege, Medaillen und Kristallkugeln kamen in den vorigen Wintern. „Aber im Moment haben wir Athleten nicht das Gefühl, dass es besser wird.“

Zu wenig Unterstützung von der Politik für Snowboarder

Stefan Knirsch, der Management- und Finanzdirektor von Snowboard Germany, kann Nörls Frust verstehen. Im jährlichen Ringen mit dem Bundesinnenministerium sei aber nicht mehr rauszuholen, erläutert er im dpa-Gespräch. Das Budget sei seit 2019 auf dem Papier gleichgeblieben – bei der generellen Teuerung komme das aber einer faktischen Budgetkürzung gleich.

