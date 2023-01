Ski-Ass verkündet plötzliches Karriereende – zweiter schwerer Sturz war zu viel

Von: Antonio José Riether

Im November zog er sich bei einem Sturz ein Schädel-Hirn-Trauma zu, nun beendet der Schweizer Skirennläufer Mauro Caviezel plötzlich seine Karriere.

Muri – In den vergangenen Wochen gab es im Wintersport, genauer gesagt im Skirennsport, einige überraschende Rücktritte prominenter Athleten. So verkündete der Österreicher Matthias Mayer in Bormio vor laufender Kamera sein Karriereende, kommendes Wochenende bestreitet der Schweizer Beat Feuz in Kitzbühel sein letztes Rennen als aktiver Skirennläufer. Am Dienstag setzte nun Feuz‘ Landsmann Mauro Caviezel die Öffentlichkeit über das Ende seiner Laufbahn in Kenntnis, der 34-Jährige hatte erst kürzlich seinen zweiten schweren Sturz überstanden.

Mauro Caviezel Geboren: 18. August 1988 in Tumegl, Domleschg (Schweiz) Disziplinen: Abfahrt, Super-G, Kombination WM-Medaillen: 1 x Bronze Olympia-Teilnahmen: 2 (2014, 2018)

Mauro Caviezel: Schweizer Skirennfahrer verkündet Karriereende mit sofortiger Wirkung

Mit Caviezel beendet also bereits der dritte berühmte Skifahrer seine bewegte Karriere, das gab er über den Schweizer Skiverband bekannt. „Nach meiner jüngsten Verletzung geht es mir wieder gut. Leider aber nicht gut genug, um wieder in den Skirennsport einzusteigen“, wurde der Graubündener auf der Website des Verbandes zitiert. Das berichtet auch Merkur.de.

Seine Karriere beendet Caviezel damit mit sofortiger Wirkung, für den Schweizer Verband ist dies angesichts seiner Erfolge ein Rückschlag. In der Saison 2019/20 gewann der gebürtige Tomilser den Super-G-Weltcup, bei der Weltmeisterschaft 2017 in St. Moritz holte er überraschend die Bronzemedaille in der Kombination. Im Weltcup landete er außerdem insgesamt zwölfmal auf dem Podest, jedoch gewann er lediglich ein Rennen im Dezember 2020 in Val d’Isére.

Mauro Caviezel beendet mit 34 Jahren seine Karriere als Skirennfahrer. © Mario Buehner/imago

Mauro Caviezel beendet seine Karriere: Zwei Olympia-Teilnahmen und drei Schweizer Meistertitel

Der Skirennfahrer des Skiclub Beverin nahm auch zweimal an den Olympischen Winterspielen teil, 2014 landete er beim Riesenslalom in Sotschi auf Rang 28, in Pyeongchang wurde er vier Jahre später Zwölfter in der Alpinen Kombination sowie Dreizehnter in der Abfahrt.

Auch auf nationale Ebene konnte Caviezel überzeugen, so holte er insgesamt drei Schweizer Meistertitel. 2011 und 2014 war er bester Eidgenosse im Super-G, in der Abfahrt gewann er 2015 den Titel seines Heimatlandes. Doch während seiner Karriere feierte er nicht nur Erfolge, sondern lernte auch die Schattenseiten des Skirennsports kennen.

Mauro Caviezel: Zwei folgenschwere Stürze beeinträchtigten seine Karriere

Caviezels Laufbahn war nämlich auch durch schwere Verletzungen geprägt. Im November 2011 stürzte er beim FIS-Riesenslalom von Zinal erstmals schwer und kam mit einer Schulterluxation sowie einem Kreuzbandriss sowie Verletzungen am Außenmeniskus des linken Knies davon. Die Saison 2011/12 verpasste er folglich.

In den letzten Jahren kamen allerdings schwerere Stürze und besonders zwei Kopfverletzungen hinzu. Im Januar 2021 zog sich Caviezel bei einem Sturz beim Super-G-Training in Garmisch-Partenkirchen unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma zu, die zu ersten Sehstörungen führten.

Im vergangenen November gab er beim Super-G im kanadischen Lake Louise sein Comeback und stürzte dabei erneut folgenschwer. Wieder trug er ein Schädel-Hirn-Trauma davon, letztlich kostete ihm diese Verletzung nun die Karriere. „Mit klarem Kopf und nach reiflicher Überlegung musste ich mir schweren Herzens leider eingestehen, dass für mich der Zeitpunkt gekommen ist, als aktiver Skirennfahrer zurückzutreten“, meinte Caviezel. Über seine Pläne für die Zukunft äußerte er sich bislang noch nicht. (ajr)