Olympia: Schon wieder Gold und Silber! Deutsche Bob-Damen nicht zu bremsen

Von: Marco Blanco-Ucles, Marius Epp

Bob-Pilotin Laura Nolte und ihre Anschieberin Deborah Levi feiern den Olympiasieg. © DANIEL MIHAILESCU/AFP

Im Zweierbob der Damen regnete es schon wieder deutsche Medaillen. Laura Nolte und Mariama Jamanka sorgten für einen Doppelsieg. Der Ticker zum Nachlesen.

Olympia: Zweierbob der Damen - Endstand nach 4 von 4 Läufen

GOLD: Laura Nolte (Deutschland) SILBER: Mariama Jamanka (Deutschland) + 0,77 BRONZE: Elana Meyers Taylor (USA) + 1,52 4. Kim Kalicki (Deutschland) + 2,31 5. Christine de Bruin (Kanada) + 2,41

Update, 15.30 Uhr: Langsam wird es unheimlich! Deutschland setzt seine Dominanz im Eiskanal fort und holt auch im Zweierbob der Damen Gold und Silber. Laura Nolte ist zum ersten Mal Olympiasiegerin, Mariama Jamanka sichert sich nach Gold in Pyeongchang 2018 nun Silber in Peking. Schon nach den ersten zwei Läufen zeichnete sich ab, dass die Deutschen nicht zu schlagen sind. Am nächsten kam die Amerikanerin Elana Meyers Taylor, sie holte Bronze. Kim Kalicki rundete das tolle deutsche Ergebnis mit einem undankbaren, aber sehr respektablen vierten Platz ab.

1 - Laura Nolte (GER): Mit dem komfortablen Vorsprung von acht Zehnteln kann doch nichts mehr schiefgehen, oder? Nolte und ihre Anschieberin Deborah Levi bleiben cool und lassen absolut nichts anbrennen. Nur in der Kurve 13 steht Nolte kurz quer, doch kann den Bob gut abfangen. Sie überquert die Ziellinie - als Erste! Olympia-Doppelsieg für Laura Nolte und Mariama Jamanka!

2 - Mariama Jamanka (GER): Sprinterin Alexandra Burghardt nahm vor einem halben Jahr schon an den Sommerspielen in Tokio teil - nun gewinnt sie als Anschieberin für Mariama Jamanka vermutlich Olympia-Silber! Der Vorsprung schrumpft etwas, doch es reicht locker. Damit ist klar: Deutschland gewinnt Gold!

3 - Elana Meyers Taylor (USA): Die US-Girls legen einen tollen Lauf hin! Satte acht Zehntel ist sie schneller als Kalicki, die damit eine Medaille verpasst. Behalten die beiden Deutschen jetzt kühlen Kopf? Gold und Silber winkt.

4 - Christine de Bruin (CAN): Gute Startzeit, die Kanadierin kommt gut rein. Aber dann - Fehler, Drift und Bandenkontakt! Neun Hundertstel hinter Kalicki - die erste Gegnerin um Bronze hat sie schon mal aus dem Weg geräumt!

5 - Kim Kalicki (GER): Jetzt wird es spannend! Es geht um die Medaillen. Die Deutsche braucht einen perfekten Lauf, um noch ins Rennen um Bronze einzugreifen. Der Start ist nicht besonders gut, doch die Geschwindigkeit wird immer besser! In der schwierigen Kurve 16 kassiert sie eine Doppelbande, doch das reicht locker für die Führung. Patzen jetzt de Bruin und Meyers Taylor?

6 - Kaillie Humphries (USA): Es wird ihr erstes Rennen ohne olympische Medaille. Die einstige Olympiasiegerin muss sich mit dem achten Platz begnügen, die Eidgenossin zieht vorbei!

7 - Melanie Hasler (SUI): Im Monobob wurde sie Siebte. Der Zweierbob läuft auch gut, sie setzt sich an die Spitze. Ihr Vorsprung war allerdings auch groß.

8 - Cynthia Appiah (CAN): Die Kanadierin hat Nerven aus Stahl! Vor einer guten halben Stunde stürzte sie noch schwer und rutschte kopfüber ins Ziel. Jetzt sichert sie sich mindestens Platz acht. Starke Leistung!

9 - Katrin Beierl (AUT): Gute Linie, die die Österreicherin wählt! Reicht es für die Führung? Es wird ganz eng! Sergeeva bleibt vorn, Beierl reiht sich knapp hinter ihr auf Platz zwei ein. Damit hat sie einen Platz unter den ersten Zehn sicher.

10 - Melissa Lotholz (CAN): Großer Fehler gleich zu Beginn, der Bob kracht in die Planken. Im dritten Lauf war die Kanadierin noch so stark gefahren, jetzt muss sie zwei Plätze hergeben.

11 - Breeana Walker (AUS): Für eine eisfreie Nation wie Australien ist das eine sehr respektable Fahrt. Ein Top-Ten-Ergebnis bleibt ein Traum. Sie verliert fünf Positionen, das ist bitter.

12 - Mingming Huai (CHN): Die Chinesin lenkt den Bob souverän nach unten, Sergeeva bleibt aber vorn. Da hat der letzte Punch gefehlt!

13 - Nadezhda Sergeeva (ROC): Die Russin gleitet gut übers Eis und leistet sich fast keine Fehler. Das ist Platz eins!

14 - An Vannieuwenhuyse (BEL): Fehler zu Beginn! Sie verliert gegenüber Boch, die Zeit färbt sich schnell rot ein. Das ist der Bobsport - ein früher Fehler kann im Laufe der Fahrt oft nicht mehr ausgebügelt werden. Die Belgierin sortiert sich auf Platz drei ein.

15 - Qing Ying (CHN): Um Medaillen geht es erst bei den ersten fünf Starterinnen. Die schwächeren Fahrerinnen kämpfen um jeden Platz, es ist schließlich der wichtigste Wettbewerb dieser Sportart. Die Chinesin schafft es nicht ganz, die Führung zu übernehmen.

16 - Margot Boch (FRA): McNeill hat hier einen super Lauf hingelegt, doch Boch ist nun die erste, die sie knackt. 46 Hundertstel Vorsprung, Platz eins.

17 - Andreea Grecu (ROU): Die Rumänin will jetzt die Zeit von McNeill angreifen. Doch das Heck des Bobs bricht bei der Einfahrt in Kurve neun ein! Sie hat Schwierigkeiten und kommt auf Platz zwei ins Ziel.

18 - Anastasiia Makarova (ROC): Im vorigen Lauf ist sie um einige Plätze zurückgefallen. Kann sie das wieder gutmachen? Die ersten Kurven trifft sie sehr gut, dann erwischt sie eine leichte Bande. Der Vorsprung schmilzt, die Zeit wird rot - McNeill war schneller.

19 - Mica McNeill (GBR): Die Britin ist deutlich schneller als Fontanive unterwegs und distanziert sie um sieben Zehntel. Doch auch sie hat sich über vier Läufe mehr erhofft. In Pyeongchang war sie Achte.

20 - Martina Fontanive (SUI): Ob sie den letzten Platz noch abwenden kann? Keine allzu schlechte Fahrt, die kommenden Fahrten werden zeigen, was sie wert war.

Update, 14.24 Uhr: Es geht in gestürzter Reihenfolge in den letzten Lauf. Heißt: Spannung bis zum Schluss! Holen die deutschen Bob-Pilotinnen einen Doppelsieg?

Update, 14.02 Uhr: Es riecht nach deutschem Edelmetall! Laura Nolte konnte ihre Führungsposition mit einem fabelhaften Lauf festigen, Mariama Jamanka sorgte mit einer guten Fahrt für sehr gute Aussichten auf Silber. Für Kim Kalicki ist die Bronzemedaille fast nicht mehr zu erreichen, dafür war Elana Meyers Taylor zu stark. Um 14.30 Uhr geht es weiter mit dem entscheidenden letzten Lauf. Für einen Schock sorgte der Sturz der Kanadierin Cynthia Appiah.

Olympia: Zweierbob Frauen - Zwischenstand nach 3 von 4 Läufen

1. Laura Nolte (Deutschland) 2. Mariama Jamanka (Deutschland) + 0,78 3. Elana Meyers Taylor (USA) + 1,17 4. Christine de Bruin (Kanada) + 1,89 5. Kim Kalicki (Deutschland) + 1,94 6. Kaillie Humphries (USA) + 2,38 7. Melanie Hasler (Schweiz) + 2,52 8. Cynthia Appiah (Kanada) + 2,84 9. Katrin Beierl (Österreich) + 3,17 10. Melissa Lotholz (Kanada) + 3,31

20 - Martina Fontanive (SUI): Den Abschluss des Laufs bildet die Eidgenossin. Sie will die Rote Laterne abgeben - doch das gelingt ihr ganz und gar nicht. Mehr als vier Sekunden Rückstand. Das war der dritte Durchgang!

19 - Mica McNeill (GBR): Gleich zu Beginn bricht der Bob aus! So ein früher Fehler ist immer ärgerlich, doch sie kämpft sich nochmal ran. Platz 19 für die Britin.

18 - Andreea Grecu (ROU): Die Rumänin findet nicht ganz die Ideallinie. Platz 17. Zwischen Platz zehn und Platz 18 ist es extrem eng, da wird sich im letzten Lauf noch einiges verschieben.

17 - Margot Boch (FRA): Gute Geschwindigkeit, auch die Franzosin flitzt schnell über das Eis. Einen Fehler macht sie zum Schluss, Platz 16.

16 - Melissa Lotholz (CAN): Das sieht nach einer gelungenen Fahrt aus - doch dann der Quersteher! Der Fehler kostet nicht so viel Zeit wie gedacht, sie kann sogar unten nochmal aufholen. Sie katapultiert sich damit auf Platz zehn, stark.

15 - An Vannieuwenhuyse (BEL): Die Belgierin mit dem komplizierten Namen harmoniert noch nicht mit der chinesischen Bahn. Während der Fahrt kracht es ordentlich, Platz 13. Immerhin zwei Plätze gutgemacht.

14 - Anastasiia Makarova (ROC): Die Russin verliert deutlich! Ein Quersteher im mittleren Abschnitt macht die Hoffnungen auf eine bessere Platzierung zunichte.

13 - Qing Ying (CHN): Die zweite Chinesin weiß ebenfalls, wie ein Bob zu steuern ist. Sie hat allerdings noch etwas mehr Rückstand aus den ersten beiden Läufen mitgebracht, sodass es trotz einer akzeptablen Fahrt nur für Platz 13 reicht.

12 - Breeana Walker (AUS): Auch Australien mischt im Eiskanal mit! Schafft es die Pilotin aus Down Under in die Top Ten? Ja! Tolles Ergebnis, Jubel im Ziel. Platz zehn vor der Chinesin.

11 - Mingming Huai (CHN): Die Chinesen durften auf dieser Bahn über 600 Probefahrten absolvieren - schlägt sich das in der Zeit nieder? Größtenteils gute Fahrt, doch die internationale Konkurrenz ist dann doch nochmal ein bisschen erfahrener. Er reicht für Rang zehn.

10 - Katrin Beierl (AUT): Gute Fahrt der Österreicherin! Das dürfte für den neunten Platz vor der Russin reichen. Solide.

9 - Nadezhda Sergeeva (ROC): Der weiße Bob der Russin fliegt durch die Bahn, doch dann baut sie einen Fehler ein. Das wäre ein super Lauf geworden! Doch so ist es ein großer Rückstand von dreieinhalb Sekunden. Jetzt muss sie hoffen, dass sie in den Top Ten bleibt.

8 - Cynthia Appiah (CAN): Die nächste Kanadierin erwischt einige Kurven nicht optimal, der Flow fehlt ein bisschen. Unten stimmt dann das Tempo nicht. Dann der schwere Sturz! Kurve 13 ist einmal mehr der Übeltäter, sie erwischt eine harte Bande und kommt danach aus der Balance. Ein weiterer Bandenkontakt sorgt für den Kippsturz. Das sah nicht gut aus, doch die Pilotin und ihre Beifahrerin scheinen okay zu sein. Hoffentlich haben sie sich da nicht verletzt!

7 - Melanie Hasler (SUI): Die Schweizerin hält ihren siebten Platz, Medaillenambitionen hat sie nicht. Sie strahlt im Ziel und ist zufrieden mit ihrem Lauf.

6 - Kim Kalicki (GER): Die dritte Deutsche im Bunde stürzt sich mit ihrer Anschieberin Lisa Buckwitz den Eiskanal hinab. Geht da noch was in Richtung Medaille? Das ist nicht wirklich eine Angriffsfahrt, wenigstens überholt sie Humphries und macht einen Platz gut. Es ist (und bleibt wohl) der fünfte Rang.

5 - Kaillie Humphries (USA): Solider Start, doch dann kostet sie ein Drift Kopf und Kragen! In der Rallye ist das Pflicht, im Bobsport verboten. Durch den Fehler bleibt eine Menge Zeit auf der Strecke, nur Platz fünf.

4 - Christine de Bruin (CAN): An die Fabelzeit von Laura Nolte kommt hier keine Fahrerin ran. Auch die Kanadierin verliert eine Menge Zeit, sie liegt fast zwei Sekunden zurück.

3 - Elana Meyers Taylor (USA): Startrekord! Große Fehler sind nicht zu erkennen, trotzdem verliert sie kontinuierlich Zeit. Sind da etwa die deutschen Schlitten besser geölt? Es hat für die US-Amerikanerin nicht zum Angriff auf die Spitze gereicht, der Rückstand auf Nolte beträgt über eine Sekunde. Gold für Deutschland rückt immer näher!

2 - Mariama Jamanka (GER): Am Anfang sieht es gut aus, doch dann erwischt sie eine Ausfahrt zu hoch! Der Tempoverlust zieht sich trotz fehlerfreier Fahrt danach durch. Sie verliert Zeit auf die Führende Nolte und kommt mit 78 Hundertstel Rückstand auf Platz zwei ins Ziel. Jetzt wird es spannend: Was macht die Amerikanerin?

1 - Laura Nolte (GER): Los geht‘s mit Lauf drei! Zusammen mit ihrer Anschieberin Deborah Levi gelingt ihr eine ordentliche Startzeit. Die ersten Kurven trifft sie wunderbar! Das ist eine tolle Fahrt - auch die kritische Kurve 13 gelingt ihr perfekt! Das ist ein neuer Bahnrekord. So schnell ist hier noch keine Frau gefahren.

Update, 12.50 Uhr: In zehn Minuten beginnt der dritte Lauf. Wenn sich Laura Nolte und Mariama Jamanka keine Aussetzer leisten, wird es für die Konkurrenz angeführt von der Amerikanerin Elana Meyers Taylor schwer, sie noch einzuholen.

Update, 10.02 Uhr: Noch knapp drei Stunden bis zur Zweierbob-Entscheidung der Damen! Vieles deutet auf einen goldenen deutschen Olympia-Abschluss im Eiskanal hin. Ohnehin räumte Deutschland im National Sliding Center von Yanqing fast alles ab - die Chancen auf zwei weitere Gold- und Silbermedaillen stehen gut.

Neben Laura Nolte und Mariana Jamanka liegen auch Francesco Friedrich und Johannes Lochner im Viererbob nach zwei von vier Läufen ganz vorne. Die Entscheidung bei den Damen fällt heute um 13 Uhr - im Viererbob in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 2.30 Uhr.

Olympia 2022: Zwischenstand im Zweierbob der Damen nach 2 von 4 Läufen

1. Laura Nolte (Deutschland) 2:02,05 Minuten 2. Mariama Jamanka (Deutschland) + 0,50 Sekunden 3. Elana Meyers Taylor (USA) + 0,74 Sekunden 4. Christine de Bruin (Kanada) + 1,16 Sekunden 5. Kaillie Humphries (USA) + 1,33 Sekunden 6. Kim Kalicki (Deutschland) + 1,34 Sekunden

Update vom 18. Februar, 15.27 Uhr: Laura Nolte im ZDF-Interview: „Wir haben gewusst, dass so eine Leistung möglich ist. Wir kommen super zurecht mit der Bahn. Ich war super aufgeregt. Zum Glück hat es heute gut geklappt.“ Anschieberin Deborah Levi: „Wir versuchen morgen etwas runterzukommen und dann geht es auch schon weiter.“

Update vom 18. Februar, 15.23 Uhr: Mariama Jamanka äußert sich am ZDF-Mikrofon: „Der zweite Lauf war etwas ärgerlich. Ohne die kleinen Fehler wäre die Fahrt noch besser gewesen. Aber morgen ist ja noch ein Tag. Das Material ist sehr gut.“

Update vom 18. Februar, 15.17 Uhr: Was für eine Machtdemonstration von Laura Nolte. Die 23-Jährige führt nach zwei von vier Läufen mit einer halben Sekunde Vorsprung vor Teamkollegin Mariama Jamanka. Die deutschen Medaillenhoffnungen für das morgige Finale sind groß! Morgen ab 13 Uhr geht es hier mit dem dritten Lauf weiter.

15.13 Uhr: Was macht Laura Nolte? Die Führende nach dem ersten Lauf hat leichte Schwierigkeiten am Start, in der Folge wächst jedoch der Vorsprung. Nolte mit Top-Speed. Was für eine Fahrt! Rang eins für Nolte, Bahnrekord. Bereits eine halbe Sekunde Vorsprung zur Pause für Nolte.

15.11 Uhr: Was kann Mariama Jamanka hier ausrichten? Der Start ist nicht gut, deutlich langsamer als im ersten Lauf. In der Bahn macht die Olympiasiegerin von 2018 jedoch viel Zeit gut, geht in Führung! 24 Hundertstel Hundertstel Vorsprung vor Meyers Taylor.

15.09 Uhr: Ausrufezeichen von Elana Meyers Taylor. Sensationelle Fahrt für die US-Amerikanerin. Das ist ein Angriff auf das führende deutsche Duo!

15.07 Uhr: Kaillie Humphries touchiert mehrfach die Bande, das kostet viel Zeit. Sie verliert deutlich auf De Bruin, Rang zwei.

15.04 Uhr: Die besten Fünf nach dem ersten Lauf kommen. Den Anfang macht Christine de Bruin. Die Kanadierin hat auch kleine Probleme, kann ihre Führung auf Kalicki um zwei Hundertstel ausbauen.

15.02 Uhr: Aufholjagd für Kim Kalicki? Wieder hat die Deutsche Probleme. Sie führt mit elf Hundertstel, ein Angriff nach ganz vorne war das aber nicht. Da muss morgen mehr kommen!

15.00 Uhr: Knappes Rennen um den Platz an der Sonne, den aktuell Melanie Hasler aus der Schweiz innehat.

14.58 Uhr: Cynthia Appiah aus Kanada schnappt sich die Führung. Ihren deutlichen Vorsprung aus dem ersten Lauf kann die Kanadierin verteidigen. Bestzeit im zweiten Lauf.

14.55 Uhr: Es ist verdammt eng an der Spitze. Die ersten sechs Teams liegen gerade einmal 16 Hundertstel auseinander.

14.51 Uhr: Wahnsinn, Sergeeva ist weiterhin nicht zu schlagen. Die Russin steht fröhlich mit ihrer Anschieberin in der Leader-Box. Auch die Chinesin Mingming kann Sergeeva nicht vom Platz an der Sonne verdrängen. Noch zehn Teams stehen oben.

14.47 Uhr: An Sergeeva beißt sich die Konkurrenz momentan die Zähne aus, vier Plätze hat sie bereits gutgemacht. Auch Katrin Beierl aus Österreich liegt neun Hundertstel hinter der Russin.

14.40 Uhr: Schwacher Start von Nadezhda Sergeeva. Die Russin kann das Tempo dennoch hochhalten, ist an den Schlüsselstellen hellwach. Führung!

14.35 Uhr: Gute Fahrt von Melissa Lotholz. Die Kanadierin kann die Bande größtenteils meiden, Bestzeit im zweiten Lauf und Führung für die Kanadierin.

14.31 Uhr: Weiter geht es in Yanging! Im zweiten Lauf starten die Teams in umgekehrter Reihenfolge. Bedeutet: Bis die deutschen Bobs kommen, dauert es noch eine Weile.

13.32 Uhr: Auch Lokalmatadorin Ying Qing kann die Spitze nicht attackieren. Rang 13 für die Chinesin. Es bleibt also dabei: Deutsche Doppelführung! Laura Nolte führt vor Mariama Jamanka. Um 14.30 Uhr geht es hier weiter mit dem zweiten Lauf!

13.29 Uhr: Andrea Grecu aus Rumänien wurden vor dem Wettkampf Außenseiterchancen auf die Medaillenränge zugesprochen. Nach ganz vorne reicht es jedoch auf für sie nicht, Rang neun.

13.27 Uhr: Die Pilotinnen mit den höheren Startnummern haben Schwierigkeiten, mit den Besten mitzuhalten, die deutsche Doppelführung nach dem ersten Lauf sollte nicht mehr in Gefahr geraten.

13.23 Uhr: Melanie Hasler aus der Schweiz kommt hier gut mit der Bahn zurecht, kann mit der absoluten Spitze jedoch nicht mithalten. Rang sieben.

13.19 Uhr: Jetzt ist die Olympiasiegerin von 2018, Mariama Jamanka, an der Reihe! Guter Start für die Deutsche, Bestzeit. Das Tempo ist stark, kaum Fahrfehler. Nolte oder Jamanka? Nolte! Knapper Rückstand für Jamanka, nur sechs Hundertstel trennen die beiden Deutschen. Da ist noch alles drin!

13.17 Uhr: Meyers Taylor legt hier die beste Startzeit hin! Die US-Amerikanerin liegt im oberen Teil knapp vor Nolte. Doch die Deutsche hat unten eine Sahnefahrt hingezaubert, auch Meyers Taylor verliert dort Zeit. Rang zwei, 22 Hundertstel hinter Nolte.

13.14 Uhr: Kelly Humphries ist im Eiskanal. Die routinierte Pilotin kann im oberen Teil mit Nolte mithalten, ist zeitgleich unterwegs. Im unteren Teil verliert jedoch auch sie auf Nolte. Rang zwei, 37 Hundertstel Rückstand auf Nolte.

13.12 Uhr: Christine De Bruin ist der erste echte Gradmesser für Nolte und Kalicki. Super-Tempo der Kanadierin. An Nolte kommt jedoch auch sie nicht ran, über vier Hundertstel Rückstand. Das war eine Top-Fahrt von Nolte!

13.09 Uhr: Und gleich danach kommt Kim Kalicki! Am Start etwas langsamer als Nolte zuvor. Das Tempo ist gut, aber Fahrfehler aus dem oberen Teil der Bahn kosten Kalicki eine gute Zeit. 61 Hundertstel Rückstand auf Nolte bereits. Rang zwei.

13.07 Uhr: Auftakt für Laura Nolte! Deutlich schneller am Start als die ersten Starter. Leichte Fahrfehler, dennoch großer Vorsprung. Führung für Nolte! Wie viel ist diese Fahrt - 1:01,04 - hier wert?

13.05 Uhr: Margot Boch aus Frankreich kann das Niveau zunächst nicht mitgehen. Unten allerdings holt sie Zeit auf, liegt auf Rang drei, jedoch nur sieben Hundertstel hinter der Spitze.

13.03 Uhr: Anastasia Makarova touchiert zweimal die Bande, hält aber das Tempo hoch. Und geht in Führung! Fünf Hundertstel schneller als Mingming zuvor.

13.01 Uhr: Los geht es im Eiskanal! Huai Mingming startet den Wettbewerb. Die Chinesin kennt sich hier bestens aus, absolvierte bereits rund 600 Trainingsläufe auf der Bahn. 1:01,88 ist die erste Zeit, die es zu schlagen gilt. Guter Auftakt der Chinesin.

13.00 Uhr: Zwanzig Teams gehen hier in Yanging an den Start.

Update vom 18. Februar, 12.35 Uhr: Die Anspannung steigt, das Kribbeln wird größer! Noch 25 Minuten, dann gehen Kim Kalicki, Laura Nolte und Co. im Eiskanal von Yanging auf Medaillenjagd. Können die deutschen Damen an die großen Erfolge der Herren anknüpfen?

Erstmeldung vom 18. Februar, 7.00 Uhr: Yanging - Es war ein historischer Erfolg, als die deutschen Herren am Dienstag in ihren Zweierbobs zu Gold, Silber und Bronze im Eiskanal von Yanging rasten. Zugegeben: Das zu wiederholen wird für die Damen schwierig. Unmöglich ist es aber nicht. Die Medaillenchancen bei den Olympischen Winterspielen für die deutschen Athletinnen im Zweierbob sind ebenfalls groß. Allen voran Kim Kalicki und Laura Nolte bewiesen bereits im Training, dass sie zu den Favoritinnen auf Gold gehören. Heute ab 13 Uhr finden die ersten beiden Läufe statt. Am Samstag dann stehen die finalen Läufe drei und vier an.

Olympia in Peking: Friedrich rast im Schlitten von Kalicki zur Goldmedaille

Die ersten Trainingsläufe hatten Kalicki und Nolte noch verpasst. Der Grund: Sie liehen den Männern ihre Schlitten. Mit Erfolg. Francesco Friedrich raste im Schlitten von Kalicki zu Gold. Bob-Cheftrainer René Spies verteidigt die kuriose deutsche Strategie: „Das Gesamtziel steht über dem individuellen Schicksal. Und dementsprechend ziehen wir das auch immer so durch, am Ende geht es darum, dass wir das bestmögliche Mannschaftsergebnis machen, dem wird alles untergeordnet.“

Olympia in Peking: Deutsche Damen im Zweierbob legen Bestzeiten im Training hin

Die Pause scheint Kalicki nicht geschadet zu haben - im Gegenteil: Im fünften Trainingslauf zauberte die Wiesbadenerin mit Anschieberin Lisa Buckwitz die Bestzeit auf die Bahn. Den seschten und finalen Trainingslauf ließ das Duo aus. Ebenfalls nicht dabei bei der letzten Gelegenheit zum Trainieren war Laura Nolte. Die Pilotin aus Winterberg hatte zuvor mit Anschieberin Deborah Levi im dritten und vierten Übungslauf jeweils mit der Bestzeit geglänzt. Beide Teams präsentierten sich also in beeindruckender Form auf der neuen Olympiastrecke. Mariama Jamanka - Olympiasiegerin in Pyeongchang - hatte den selben Plan wie ihre Teamkolleginnen verfolgt und mit Anschieberin Alexandra Burghardt die finale Trainingsphase ausgelassen. Die deutschen Bob-Asse sehen sich auch so bestens vorbereitet auf die Jagd um Edelmetall. (mbu/dpa)