„Medaillenparty“: Team Deutschland erhält Gratulationen von Kanzler Scholz

Team Deutschland darf jubeln: 13 Medaillen sind eine Glanzleistung © IMAGO/Mika Volkmann

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in einer Videoschalte mit fünf deutschen Sportlern von deren Erfahrungen bei den Paralympics in Peking berichten lassen und ihnen viel Glück für die weiteren Wettkämpfe gewünscht.

Zhangjiakou - Snowboarder Matthias Keller versicherte dem SPD-Politiker, dass die Stimmung im Team nach der unerwarteten Anzahl von bereits 13 Medaillen prächtig sei. «Wir feiern hier eigentlich jeden Tag eine Medaillenparty, Herr Bundeskanzler», sagte Keller laut einer Mitteilung des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) vom Donnerstag.

Scholz, der den Athleten schon vor dem Abflug in einer Botschaft viel Glück gewünscht hatte, erklärte: «Ich freue mich sehr für die gesamte Mannschaft über die bisherigen Ergebnisse. Für die verbleibenden Tage wünsche ich alles Gute, vor allem viel Erfolg und noch eine schöne Zeit.»

Das Gespräch, an dem neben Keller auch die in China bereits in der Super-Kombination siegreiche Anna-Lena Forster, die früheren Paralympicssiegerinnen Andrea Rothfuss (alpin) und Anja Wicker (nordisch) sowie die Paralympics-Debütantin Johanna Recktenwald (nordisch) teilnahmen, fand am Mittwoch um 23.30 Uhr Ortszeit (16.30 Uhr MEZ) statt. Die 20 Jahre alten Recktenwald berichtete später von einer «lockeren Runde.» Sie freute sich, «dass sich der Bundeskanzler Zeit für uns genommen hat.»

DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher, der wie der Chef de Mission Karl Quade ebenfalls dabei war, erklärte: «Es ist für uns eine große Ehre, gerade in dieser politisch schwierigen Zeit.» Quade erklärte, das letzte Treffen zwischen dem amtierenden Kanzler und der Mannschaft während der Paralympics habe 2004 stattgefunden. Damals war Gerhard Schröder noch persönlich nach Athen gekommen und nahm Sprinter Wojtek Czyz nach dessen 100-Meter-Gold in den Arm. Das Bild ging damals durchs Land und machte Czyz bekannt. (dpa)