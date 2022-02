Ski-Star teilt das Foto des schlimmsten Karriere-Moments seiner Freundin Shiffrin mit der Welt

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Mikaela Shiffrin am Boden zerstört nach ihrem Slalom-Aus bei Olympia. © IMAGO / Xinhua

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde sind das Ski-Alpin-Traumpaar, erleben aber bei Olympia gerade gegensätzliche Erfahrungen.

Peking - Bei den Olympischen Spielen liegen Freud und Leid ganz eng beieinander. Man braucht nur im deutschen Team nachzufragen, dort gab es einige knappe Wettkämpfe, die zum Haare raufen waren. Lena Dürr verpasste beispielsweise hauchdünn ihre Slalom-Medaille in China. Während sie im Ziel trauerte, freuten sich gleichzeitig wenige Meter daneben drei Damen über ihren Erfolg. Ein dramatisches Bild. Im gleichen Wettbewerb spielte sich noch eine bemerkenswerte Szene ab: Hauptprotagonistin Mikaela Shiffrin.

Die US-Amerikanerin galt wie immer zum Favoritenkreis um die Goldmedaille im Slalom und Riesenslalom. Im Riesenslalom schied Shiffrin überraschend aus. Ausgerechnet die Wintersportlerin, die so selten einen Lauf nicht beendet, erleidet dieses Schicksal beim größten Event der letzten vier Jahre. Gefrustet, aber nicht demotiviert ging sie an den Slalom-Start - und schied abermals aus. Den Schock musste sie erstmal verdauen und blieb auf der Piste sitzen. Ein Schnappschuss, der um die Welt ging.

Olympia 2022 in Peking: Shiffrins Albtraumtag - doch Kilde ist immer für sie da

Ihr Freund, der norwegische Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde, drückte ihr natürlich die Daumen. Er selbst hatte erst die Bronze-Medaille im Super-G gewonnen und wird so immer positiv an die Spiele zurückdenken, wäre da nicht seine Liebste. Das Foto von der am Boden kauernden Shiffrin veranlasste ihn dazu, einen Beitrag auf Instagram abzusetzen. Natürlich war das alles andere als eine Bloßstellung, mehr herzzerreißende Worte. „Wenn du das Foto siehst, fallen dir sofort Statements, Bedeutungen oder Gedanken ein. Viele von euch werden es anschauen und sagen: ‚sie kann es nicht mehr‘, ‚sie kann mit dem Druck nicht umgehen‘ oder ‚was ist passiert?‘“, fängt Kilde seine Aussage an. „Das frustriert mich, weil alles, was ich sehe, ist eine Top-Athletin, die das macht, was eine Top-Athletin tut. Es ist Teil des Wettbewerbs und es passiert“, verteidigt Kilde seine Mikaela.

Olympia 2022: Shiffrin wünscht jedem einen Menschen zu finden, wie es mit Kilde hat

„Der Druck, der auf den Sportlern lastet, ist enorm, lasst uns die gleiche Menge an Unterstützung zurückgeben. Es geht um das Gleichgewicht, wir sind auch nur Menschen. Ich liebe dich“, endet Kilde seine emotionalen Sätze über die zweimalige Goldgewinnerin (2014 Slalom, 2018 Riesenslalom). Shiffrin, die ein emotionales Auf und Ab in den letzten Tagen erlebt hat, fand das äußerst rührend. Einerseits schied sie in beiden Disziplinen aus, freute sich aber über Bronze ihres Freundes. Sie antwortet auf den Post in ihrer Story mit den Worten: „Ich hoffe, dass jeder Mensch einen anderen Menschen trifft, der einen Weg findet, dich so zu lieben, zu verstehen und zu heilen, wie es Kilde für mich getan hat und weiter wird.“ Pech im Spiel, Glück in der Liebe? Dieses abgedroschene Sprichwort wird Shiffrin nicht besonders helfen, trifft in dem Fall aber zu. (ank) *tz.de und Merkur.de berichten ausführlich über die Olympischen Winterspiele in Peking