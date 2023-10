Umwelt- und Trainingsbedenken: US-Ski-Superstar fordert späteren Weltcup-Start

Von: Korbinian Kothny

Mikaela Shiffrin ist die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten. Den in zwei Wochen startenden Auftakt in den Ski-Weltcup kritisiert sie scharf.

Altenmarkt – In rund zwei Wochen ist es bereits so weit. Am 28. und 29. Oktober startet der alpine Ski-Weltcup mit zwei Riesenslalom-Rennen in die neue Saison. Seit 2000 findet der Ski-Auftakt traditionell in Sölden statt. So auch in diesem Jahr.

Ski-Auftakt in zwei Wochen: Wo ist der Schnee?

Aktuell klettern die Temperaturen in der österreichischen Gemeinde tagsüber allerdings noch an die 20 Grad. An Skifahren wäre normalerweise nicht zu denken. Auch am Rettenbachferner, wo die Rennen stattfinden werden, etwa 3000 Meter über dem Meeresspiegel, ist Schnee noch Mangelware.

Das war allerdings auch in den vergangenen Jahren bereits der Fall. Der Weltcup wird trotzdem stattfinden. Bereits im Frühjahr lagerten die Veranstalter den notwendigen Schnee, und auch Bauarbeiten am Gletscher sollen die Rennen gewährleisten.

Offener Brief von 150 Spitzensportlern an den Ski-Weltverband

Im Einklang mit dem Natur- und Klimaschutz steht das alles nicht. Das sieht auch ein Großteil der Athleten so. „Bis zu welchem Grad sollen wir unsere Umwelt an einen Zeitplan anpassen, den wir haben wollen? Oder sollten wir unsere Zeitpläne an die Umwelt anpassen?“, fragte US-Star Mikaela Shiffrin bei einem Medientermin im österreichischen Altenmarkt.

Die Antwort auf ihre Frage gab Shiffrin selbst: „Der Kalender sollte überdacht werden.“ Die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten steht mit ihrer Meinung nicht alleine da. Rund 150 Spitzensportler hatten in einem offenen Brief an den Ski-Weltverband Fis gefordert, dass der Ski-Weltcup nachhaltiger werden muss. Eine Forderung: ein neuer Rennkalender.

Auch in Sachen Vorbereitung hinterfragt die 28-Jährige den frühen Weltcup-Auftakt. In Europa gebe es laut der US-Amerikanerin immer weniger Trainingsorte in der Vorsaison und auch sie selbst sei noch „überhaupt nicht“ bereit für eine Saison mit 45 Rennen.

Auch Neureuther kritisiert Rennkalender

Beim Rennkalender geht es dabei nicht nur um einen späteren Start, sondern auch um die Minimierung der Reisestrecken. Bereits im März dieses Jahres hatte Felix Neureuther gegenüber der Augsburger Allgemeinen kritisiert: „Das hat nichts mehr mit Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit zu tun.“

Zumindest beim Start der Weltcup-Saison könnte sich der alpine Skizirkus an anderen Wintersportarten orientieren. Im Biathlon oder Skispringen beginnt die Saison zum Beispiel erste einen guten Monat später. (kk)