Miriam Neureuther filmt Sohn beim Skifahren – Helm zeigt: Sein Name ist königlich

Die Familie Neureuther teilt nicht nur ihre Leidenschaft für den Skisport, sondern auch ihre norwegischen Wurzeln. Doch was bedeutet der Zweitname Sverre für sie?

München – Miriam Neureuther und ihr Mann Felix Neureuther sind beide aus echten Ski-Familien und haben den Skisport im Blut. Sie haben bereits in jungen Jahren mit dem Skifahren begonnen und eine erfolgreiche Karriere als Skirennläufer hingelegt. Auch nach ihrer Profikarriere haben sie dem Wintersport die Treue gehalten und ihre Leidenschaft sogar an ihre Kinder weitergegeben. Miriam und Felix sind stolze Eltern von drei Kindern: Matilda, Leo und Lotta. Doch Leo hat einen besonderen Zweitnamen.

Der Zweitname „Sverre“: Miriam und Felix Neureuthers Hommage an einen norwegischen König

In einer Instagram-Story zeigt Miriam stolz ihren Sohn Leo, der bereits alleine eine Skipiste hinunterfährt, während sie dicht hinter ihm herfährt und filmt. Auf dem Helm des kleinen Leo ist neben seinem Vornamen auch sein ungewöhnlicher Zweitname zu erkennen: Sverre. Dieser Name ist kein Zufall, denn Miriam Neureuther ist halbe Norwegerin. Ihre Mutter stammt aus der Stadt Molde in Norwegen, wie Miriam in einem Interview mit der tz im Jahr 2012 verriet. Neben der deutschen Staatsbürgerschaft besitzt die ehemalige Profisportlerin auch die norwegische und spricht fließend Norwegisch. Regelmäßig besucht sie auch die Familie in Norwegen. Zuletzt war die Familie Neureuther im August 2022 dort.

+ Miriam Neureuthers Sohn Leo Sverre beim Skifahren auf ihrer Instagram-Story. © Miriam Neureuther/instagram

Diese Wurzeln sind der Mutter von drei Kindern sehr wichtig, weshalb sie ihrem Sohn Leo den Zweitnamen Sverre gab - eine Hommage an den norwegischen König Sverre Sigurdsson, der von 1177 bis 1202 regierte.

Familienleben und soziales Engagement: Miriam Neureuther ist halbe Norwegerin

+ Miriam Neureuther ist Mutter von drei Kindern. © imago

Neben ihrem familiären Leben engagiert sich Miriam Neureuther auch für soziale Themen und setzt sich aktiv für den Leistungssport ein. Zuletzt war sie Teil einer öffentlich-rechtlichen Dokumentation zu einem „Tabuthema“ im Sport, in der sie ihre Erfahrungen und Ansichten teilte.(jsk)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Johannes Nuß sorgfältig überprüft.

Rubriklistenbild: © imago