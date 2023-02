Felix Neureuther mit Papa Christian unterwegs: „So schön, euch wieder lachen zu sehen“

Von: Alexander Kaindl

Für Felix Neureuther war die Ski-WM 2023 eine ganz besondere. Nun hat er die Eindrücke Revue passieren lassen – sehr zur Freude der Fans.

Courchevel - Aus, Schluss, das war‘s: Die Ski-WM 2023 in Courchevel-Méribel ist Geschichte. Aus deutscher Sicht gab es die eine oder andere Enttäuschung, aber natürlich auch ganz viel Jubel: Alexander Schmid gewann sensationell Gold im Parallelslalom, Lena Dürr holte im Slalom Bronze.

Felix Neureuther Geboren: 26. März 1984 (Alter: 38 Jahre), Pasing, München Eltern: Christian Neureuther, Rosi Mittermaier-Neureuther Verheiratet mit Miriam Neureuther, Kinder: Matilda Neureuther, Leo Neureuther, Lotta Neureuther

Felix Neureuther als ARD-Experte bei Ski-WM im Einsatz

Felix Neureuther fieberte in seiner Funktion als ARD-Experte gespannt mit. Für ihn war es, so kurz nach dem Tod seiner Mutter Rosi Mittermaier, natürlich eine ganz besondere Phase, wie Merkur.de berichtet.

Er war schon wenige Tage nach der traurigen Nachricht wieder als ARD-Experte im Einsatz. Die WM war jetzt das erste Großprojekt für den ehemaligen Top-Fahrer. Und sicher ist: Felix Neureuther hat sich einmal mehr bestens geschlagen.

Felix Neureuther teilt Eindrücke von der Ski-WM: Auch Papa Christian ist zu sehen

Gut einen Monat nach dem Schicksalsschlag verbreitete Neureuther nicht nur bei den ORF-Kollegen gute Laune, auch im deutschen TV agierte er mit gewohnt viel Leidenschaft und Witz. Wie viel Spaß ihm die Zeit in Frankreich bereitet hat, beweisen auch die Fotos, die er auf seinem Instagram-Account geteilt hat.

Auf einem ist er auch mit seinem Vater Christian zu sehen, der sich nach dem Tod seiner Gattin verständlicherweise zurückgezogen hatte. Dazu schrieb Felix: „Was für eine Weltmeisterschaft!!! Das war nicht nur sportlich, sondern auch für uns als Familie, eine sehr emotionale Woche!!! Ich bin sehr dankbar, dass ich sie mit meinem Papa verbringen durfte!!! Danke Meribel und Courchevel für tollen Sport und unvergessliche Momente!!!“

Felix Neureuther zusammen mit Papa Christian unterwegs: „So schön, euch wieder lachen zu sehen“

Die Neureuthers lachen wieder! Auch wenn es natürlich ein Lachen ist, das noch schmerzt. Aber wie hieß es in der Todesanzeige von Rosi Mittermaier so schön? „‚Hast Du Angst vor dem Tod?‘, fragte der kleine Prinz die Rose. Darauf antwortete sie: ‚Aber nein. Ich habe doch gelebt, ich habe geblüht und meine Kräfte eingesetzt, soviel ich konnte. Und Liebe, tausendfach verschenkt, kehrt wieder zurück zu dem, der sie gegeben. So will ich warten auf das neue Leben und ohne Angst und Verzagen verblühen.‘“

Die Fans freuen sich natürlich, dass die Neureuthers wieder in Aktion treten. „Euch so strahlen zu sehen....mir geht das Herz auf“, „Ich freue mich, euch lachen zu sehen, was bestimmt nicht immer einfach ist. Nur gemeinsam schafft man es als Familie“ oder „So schön, euch wieder lachen zu sehen“ heißt es in der Kommentarspalte. Auch Felix‘ Schwester Ameli Neureuther hat die Fotos kommentiert. Sie hinterließ ein „So schön“ samt rotem Herz-Emoji. (akl)