Biathlon-Olympiasiegerin gibt ihrer Tochter einen Jungen-Namen

Von: Alexander Kaindl

Kurz vor der Biathlon-WM hat Olympiasiegerin Justine Braisaz-Bouchet eine Tochter zur Welt gebracht. Der Name steht schon fest - und sorgt auf den ersten Blick für Verwunderung.

Oberhof - Die Biathlon-WM läuft: Im thüringischen Oberhof greifen die Wintersportlerinnen und Wintersportler aktuell nach den Medaillen bei der Weltmeisterschaft. Der Andrang ist enorm, die Stimmung gigantisch: Biathlon ist in Deutschland nach wie vor eine ganz große Nummer.

Der erste Titel wurde bereits vergeben: Norwegen sicherte sich in der Mixed-Staffel Gold vor Italien und Frankreich. Deutschland landete nach einem Doll-Patzer nur auf Platz sechs. Das DSV-Team hat aber natürlich noch einige Chancen auf Medaillen - bis zum 19. Februar stehen insgesamt zwölf Wettbewerbe an.

Justine Braisaz-Bouchet ist Mutter geworden

Eine frühere Weltklasse-Biathletin und Olympiasiegerin wird sich die Rennen vermutlich ganz entspannt von der heimischen Couch aus ansehen - und zwar mit Verstärkung, wie Merkur.de berichtet: Justine Braisaz-Bouchet und ihr Ehemann Julien sind Eltern geworden!

Die Französin teilte ihrer Fangemeinde jüngst via Instagram mit, dass sie am 3. Februar ihre Tochter zur Welt gebracht hatte.

Justine Braisaz-Bouchet hat eine Tochter zur Welt gebracht. © Bildbyran / Imago / Screenshot Instagram / Justine Braisaz-Bouchet

Biathlon-Olympiasiegerin im Baby-Glück: Stolze Mama gibt ihrer Tochter einen Jungen-Namen

Dazu schrieb sie: „WelCôme 3.2.23 to our pretty Litt‘girl“. Hinter dem Willkommens-Wortspiel zur „hübschen kleinen Tochter“ versteckte sich auch direkt der Name der neuen Erdbewohnerin: Côme.

Côme? Irgendwie merkwürdig. In Frankreich ist die Kurzform von Cosimo eigentlich ein Vorname für Jungs! Das beweisen nicht zuletzt der Schauspieler Levin, der Rennfahrer Ledogar oder der Autor Fabre. Allzu häufig wird der Name aber nicht vergeben. Laut enfant.com hießen im Jahr 2020 nur 1110 neugeborene Jungen in Frankreich Côme.

Justine Braisaz-Bouchet im Baby-Glück: Tochter trägt den Namen Côme

Im Hause Braisaz-Bouchet beweist man nun in diesen Tagen, dass auch Mädchen diesen Namen tragen können. Und tatsächlich heißt es auf enfant.com, dass in seltenen Fällen auch Töchter so benannt werden. Braisaz-Bouchet stellt also schon früh sicher, dass ihr Nachwuchs etwas ganz Besonderes ist.

Von ihren Weggefährtinnen und Weggefährten aus dem Biathlon-Zirkus gab es zur Geburt eine Wagenladung an Glückwünschen. Ingrid Landmark Tandrevold, Hanna Öberg, Kaisa Makarainen, Alexis Boeuf, Tarjei Bö und viele weitere hießen Côme willkommen. Eine ehemalige Konkurrentin aus Deutschland nimmt wie Braisaz-Bouchet aktuell nicht an der Biathlon-WM teil. Franziska Hildebrand ist ebenfalls stolze Mutter.(akl)