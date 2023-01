Biathlon: Stromausfall in Ruhpolding - Boe gewinnt, Doll Sechster

Von: Marius Epp

Benedikt Doll beim Einzel in Ruhpolding im Ziel. © Sven Hoppe/dpa

Erst fehlt der Schnee, dann streikt auch noch die Technik: Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding sorgte für eine Menge Chaos. Am Ende gewinnt Boe.

Stromausfall in Ruhpolding überschattet Boe-Sieg - Doll wird Sechster

+++ Das Rennen wird gewertet! Die Ergebnisse sind damit offiziell. Johannes Thingnes Boe fährt seinen achten Saisonsieg ein, Benedikt Doll wird als bester Deutscher Sechster. Weiter geht‘s in Ruhpolding morgen um 14.10 Uhr mit dem Damen-Einzel. Natürlich nur, wenn die Stromversorgung gesichert ist. +++

Biathlon in Ruhpolding: Herren-Einzel - Endstand

Name Zeitrückstand Fehler 1. J. T. Boe (Norwegen) 1 2. Christiansen (Norwegen) + '10 0 3. Fak (Tschechien) + '29 2 4. Laegreid (Norwegen) + '43 1 5. Giacomel (Italien) + '48 1 6. Doll (Deutschland) + '56 1 13. Rees (Deutschland) + 2'16 2 17. Kühn (Deutschland) + 2'41 2 23. Zobel (Deutschland) + 3'23 2 38. Nawrath (Deutschland) + 4'32 3 53. Strelow (Deutschland) + 5'54 4

+++ Als erste Ursache für den totalen Stromausfall in Ruhpolding wurde eine Trafostation in der Nähe ausgemacht. Weitere Infos zur TV-Panne gibt es hier. Ob das Rennen gewertet wird, steht noch nicht fest. +++

+++ Alle Athleten sind im Ziel! Boe gewinnt vor Christiansen und Fak. Doll wird Sechster. In zehn Minuten findet allerdings eine Jurysitzung statt, in der entschieden wird, ob das Rennen gewertet wird. Einige Athleten hatten einen Nachteil, weil die Scheibenbeleuchtung immer wieder ausfiel. Die Zeitnahme hat aber durchweg funktioniert. Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald eine Entscheidung steht! +++

+++ Roman Rees liegt als zweitbester Deutscher bislang auf Platz 13. Ordentliches Ergebnis für die DSV-Athleten - mehr aber auch nicht. Johannes Kühn ist 17. Währenddessen ist das Bild schon wieder schwarz. Die ARD schwenkt um auf Snowboard. +++

+++ Bei der ARD meldet sich nun ein Reporter notgedrungen mit seinem Smartphone. „Ich kommentiere jetzt vom Handy. Die Energiekrise hat Ruhpolding erreicht, es gibt nicht genug Strom. Auch das Licht bei den Scheiben ist ausgefallen. Schwierig für die Athleten, auf dunkle Scheiben zu schießen“, berichtet er. Das Rennen läuft unbeeindruckt weiter, soeben hat Philipp Nawrath fünf Treffer bei seinem ersten Schießen geschossen. +++

+++ Johannes Thingnes Boe wird das Einzel von Ruhpolding gewinnen! Vetle Sjastad Christiansen wird den norwegischen Doppelsieg perfekt machen. Noch sind längst nicht alle Athleten im Ziel, doch keinem der verbleibenden Läufer dürfte ein Platz ganz vorne zuzutrauen sein. +++

TV-Desaster in Ruhpolding: ARD und Eurosport über weite Strecken ohne Bild

+++ Während die Zuschauer sowohl im TV als auch im Stream weiterhin nichts zu sehen bekommen, hat Johannes Thingnes Boe eine fulminante Schlussrunde hingelegt und trotz zwei Fehlern als Erster die Ziellinie überquert. Zweiter ist Christiansen, Dritter der Tscheche Fak. Benedikt Doll läuft als momentaner Sechster ins Ziel. +++

+++ Das TV-Bild war für kurze Zeit wieder da, jetzt ist es wieder weg. Es gab wohl einen Stromausfall. Große Probleme bei der Übertragung! +++

ARD-Störung beim Ruhpolding-Biathlon. © Screenshot ARD

Biathlon in Ruhpolding: Herren-Einzel - Zwischenstand nach 4 von 4 Schießen

Name Zeitrückstand Fehler 1. Christiansen (Norwegen) 1 2. Fak (Tschechien) + '5 0 3. J. T. Boe (Norwegen) + '7 2 4. Giacomel (Italien) + '21 1 5. Laegreid (Norwegen) + '22 1

+++ Der Sieg wird heute wohl wieder nur über einen Norweger gehen: Christiansen und Laegreid haben die besten Aussichten, aber auch der Tscheche Fak hat viermal Null geschossen. Doll kämpft um den fünften Platz. Es bleibt spannend! +++

Biathlon in Ruhpolding: Herren-Einzel - Zwischenstand nach 3 von 4 Schießen

Name Zeitrückstand Fehler 1. Christiansen (Norwegen) 0 2. Laegreid (Norwegen) + '23 0 3. J. T. Boe (Norwegen) + '26 1 4. Krcmar (Tschechien) + '51 0 5. Rastorgujevs (Lettland) + '57 0

+++ Zobel hat seine gute Ausgangslage im letzten Schießen leider verloren. Zwei Fehler bedeuten für ihn: Kein Top-Ergebnis. Doll hat im letzten Schießen alle Scheiben abgeräumt, das könnte ein Top-5-Ergebnis werden. +++

+++ Komplettausfall der TV-Bilder in Ruhpolding! ARD und Eurosport haben keine Live-Bilder mehr. Wir halten Sie mit den Platzierungen trotzdem auf dem Laufenden. +++

Biathlon in Ruhpolding: Herren-Einzel - Zwischenstand nach 2 von 4 Schießen

Name Zeitrückstand Fehler 1. Christiansen (Norwegen) 0 2. Giacomel (Italien) + '8 0 3. Laegreid (Norwegen) + '13 0 4. Doll (Deutschland) + '28 0 5. Fak (Tschechien) + '33 0

+++ Topfavorit Boe schießt den zweiten Fehler und öffnet damit die Tür für seine Verfolger. Darunter befindet sich auch Doll. Bei Zobel steht nach drei Schießen immer noch die Null! +++

+++ Drittes Schießen für Doll. Und der erste Fehler! Eine Minute gibt es obendrauf. Jetzt muss er einen Zahn zulegen. Strelow bleibt derweil im ersten Schießen fehlerfrei. +++

+++ Rees leitet sich beim zweiten Schießen den ersten Fehler. Ein Raunen geht durch die Chiemgau Arena. Doll ist derweil gut dabei, liegt nach dem zweiten Schießen auf Platz vier. Geht da was heute? +++

Benedikt Doll befindet sich in guter Laufform - trifft er die Scheiben, ist er ein Kandidat für ganz vorne. © Sven Hoppe/dpa

+++ Doll bleibt auch stehend cool! Wieder fünf Treffer. Und Zobel zieht nach. Stark! +++

+++ Roman Rees macht es wie seine Teamkollegen und behält beim ersten Schießen seine weiße Weste! Alle drei deutschen Starter sind bislang fehlerfrei. +++

Biathlon in Ruhpolding: Herren-Einzel - Zwischenstand nach 1 von 4 Schießen

Name Zeitrückstand Fehler 1. Christiansen (Norwegen) 0 2. Claude (Frankreich) + '1 0 3. Laegreid (Norwegen) + '6 0 4. Giacomel (Italien) + '7 0 5. Krcmar (Tschechien) + '14 0

+++ Benedikt Doll hat den ersten Liegendanschlag erreicht. Der Deutsche schießt langsam, aber fehlerfrei! Alle fünf Scheiben fallen. Auch David Zobel räumt alle Scheiben ab! Guter Start für den DSV. +++

+++ Topfavorit Johannes Thingnes Boe zieht in der ersten Runde ordentlich an und hat seinen 30 Sekunden vor ihm gestarteten Vordermann schon eingeholt. Währenddessen ist Benedikt Doll gestartet. +++

Biathlon in Ruhpolding: Herren-Einzel - die deutschen Starter

Name Startzeit Benedikt Doll 14:18:30 David Zobel 14:19:30 Roman Rees 14:25:30 Justus Strelow 14:38:30 Johannes Kühn 14:48:30 Philipp Nawrath 14:54:30

+++ Das Rennen läuft! Die ersten Athleten sind auf der Runde. Benedikt Doll muss noch ein paar Minuten warten. +++

Update, 14.09 Uhr: Das weiße Kunstschneeband zieht sich durch die grüne Chiemgau Arena, alles ist angerichtet. Jeden Moment geht es in Ruhpolding los. Die deutschen Skijäger sind bereit!

Update vom 11. Januar, 13.39 Uhr: In einer halben Stunde fällt der Startschuss in Ruhpolding! Die langen und zähen 20 Kilometer auf Kunstschnee werden den Athleten heute einiges abverlangen. Im Vorteil ist der, der sich seine Kräfte gut einteilen kann.

Besonders wichtig ist heute das Schießen: Für jeden Fehlschuss gibt es direkt eine Minute obendrauf. Strafrunden gibt es keine. Wer fehlerfrei schießt, hat also sehr gute Chancen auf eine vordere Platzierung. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Benedikt Doll, der sich in den letzten Wochen vor allem in der Loipe in einer guten Verfassung präsentierte. Er wird auch der erste DSV-Athlet sein, der ins Rennen startet.

Erstmeldung vom 11. Januar: Ruhpolding - Der Blick auf das dünne weiße Schneeband an der Chiemgau-Arena ist trostlos, das Wetter bescheiden, die sportliche Lage vier Wochen vor der WM in Oberhof durchwachsen - doch die Vorfreude auf ihr Heimspiel in Ruhpolding will sich Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick trotz der widrigen Umstände nicht trüben lassen.

Sie freue sich nach zwei Jahren Geister-Weltcup sehr darauf, „endlich mal wieder vor heimischem Publikum laufen zu dürfen“. Auch Bundestrainer Mark Kirchner versuchte nach dem Training am Dienstag im Schneeregen von Ruhpolding, positiv zu bleiben.

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: „Man muss mit den Bedingungen klarkommen“

„Man muss mit den Bedingungen klarkommen. Die sind soweit okay. Es ist auch für die Techniker eine große Herausforderung. Aber wir gehen trotzdem frohen Mutes in die Rennen“, sagte er.

Vier Wochen vor der mit Spannung erwarteten Heim-WM (8. bis 19. Februar) wird das deutsche Biathlon-Team schon einmal einen ersten Vorgeschmack auf die besondere Atmosphäre bekommen. Erwartungen und Druck sind groß - gerade nach den jüngsten Enttäuschungen von Pokljuka.

Biathlon: DSV-Team will nach Pokljuka-Enttäuschung „Mund abputzen“

Dort habe „nicht viel zusammengepasst. Es gilt, den Mund abzuputzen“, forderte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling vor dem Auftakt in Ruhpolding am Mittwoch (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem Einzel der Männer über 20 km. Es sei nicht so, „dass wir katastrophal in Form sind. Wir machen es uns nur am Schießstand zu schwer.“

An den Schwächen arbeite man „intensiv, damit wir in Ruhpolding wieder eine bessere Rolle spielen können“, ergänzte Bitterling. Er sei „positiv gestimmt, dass wir die Athletinnen und Athleten, die derzeit in guter Form sind, wieder in Top-Positionen bringen können.“

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Hoffnungen ruhen auf Doll und Herrmann

In guter Form? Den hohen Ansprüchen genügten im bisherigen Winter vor allem Herrmann-Wick und Benedikt Doll. Auf den beiden Leistungsträgern liegt auch der Fokus, zumal Lokalmatadorin Franziska Preuß erneut fehlt.

Sie hat einen viralen Infekt noch immer nicht ganz überwunden. Man müsse, so Kirchner, „von Tag zu Tag schauen“. Der 28-Jährigen läuft mit Blick auf Oberhof aber immer mehr die Zeit davon. (epp/SID)