Tanzende „Layla“-Meute: Biathlon-Legende filmt auf Erdinger Herbstfest die Zeltstimmung

Von: Andreas Knobloch

Erik Lesser war am 30. August radeln und am 31. August auf dem Herbstfest. © Screenshot Instagram Lesser

Was läuft für Musik am Erdinger Herbstfest? Eine Biathlon-Legende hat bei einem umstrittenen Song mal mitgefilmt.

Erding – Münchner wissen, wo sie hingehen können, wenn die Wiesn noch nicht gestartet hat. Die Festzeit im Umland lädt zu einer guten Vorbereitung aufs Oktoberfest ein. Ob beispielsweise in Dachau oder in Erding, die Volks- und Herbstfeste geben ein erstes Stimmungsbarometer für das größte Volksfest der Welt. Einer, der Erding testet, ist Erik Lesser. Die Wintersport-Legende radelte erst durchs Münchner Umland - wohl am 30. August - und besuchte am 31. August dann auch das Herbstfest in Erding (es läuft von Freitag, 26. August bis Sonntag, 4. September).

Muss der nicht trainieren, werden sich jetzt einige Fans fragen? Nein, Lesser beendete seine Karriere am Ende der vergangenen Saison. Der Doppel-Weltmeister und Silbermedaillensieger der Olympischen Spiele 2014 in Sotschi hat seine Ski und das Gewehr an den Nagel gehängt. Nun ist der ehemalige Biathlet als Experte im TV tätig und will Trainer werden. Er nutzte seine freie Zeit für eine Radtour durchs Erdinger Umland und zeigte seinen Instagram-Fans reichlich Eindrücke. Bei sommerlichen Temperaturen strampelte er die schöne Landschaft ab und bastelte im Anschluss eine Collage, berichtet auch Merkur.de.

Erik Lesser: Biathlon-Legende radelt durchs Münchner Umland und zeigt seine Eindrücke

Ex-Biathlet Erik Lesser radeltl durchs Erdinger Umland und zeigt seine Eindrücke. © Screenshot Erik Lesser Instagram

Ex-Biathlet Lesser in Lederhosen auf Erdinger Herbstfest - im Zelt grölt die Meute „Layla“

Für die in Erding ansässige Brauerei durfte der Weltmeister dann auch Lederhosen anziehen und vor dem Zelt posieren. Seinen Einlauf zum Herbstfest hielt er auch fotografisch fest. Lesser war und ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Vor den Olympischen Spielen in Peking äußerte er sich kritisch, was zu einem beliebten Sportler machte und auch für seine Karriere als Experte nicht schaden wird. Kontroversen Themen geht er auch nicht aus dem Weg, am 31. August filmte er im Festzelt die tanzende Meute, die den umstrittenen Song „Layla“ mitgrölte.

Erik Lesser auf dem Herbstfest Erding. Etwas abseits stehend filmt er die tanzende Party-Meute, die „Layla“ mitgrölt. © Screenshot Lesser Instagram

Wie auch immer, die Biathlon-Supporter werden noch viel Spaß mit Lesser haben und am 31. August vielleicht auch die Herbfest-Besucher. (ank)