Trauer um Rosi Mittermaier: Sohn Felix kommentierte am Tag ihres Todes noch den Garmisch-Slalom

Von: Marc Dimitriu

Ski-Legende Rosi Mittermaier ist gestorben. Sie hinterlässt neben ihrem Mann Christian auch ihre Kinder Ameli und Felix, der ebenfalls erfolgreicher Ski-Rennfahrer war.

Garmisch-Partenkirchen – Die ehemalige Olympiasiegerin und deutsche Ski-Legende Rosi Mittermaier ist „nach schwerer Krankheit“ im Alter von 72 Jahren in Garmisch-Partenkirchen gestorben. Das bestätigte die Familie dem Bayerischen Rundfunk und dem SID.

Felix Neureuther: Mutter Rosi Mittermaier „im Kreise der Familie“ gestorben

Zusammen mit ihrem Ehemann Christian Neureuther (73), seinerseits eine Ski-Legende, hatte die Oberbayerin zwei Kinder: Amelie (41) und Felix Neureuther (38). Felix stieg schon früh in die Fußstapfen seiner Eltern und begann in jungen Jahren mit dem Ski-Fahren, gemeinsam mit dem späteren Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger.

Auch als Profi war er ähnlich erfolgreich wie seine Eltern und fuhr zu 13 Weltcupsiegen. Vor knapp vier Jahren beendete er seine aktive Karriere und arbeitet seitdem als Sportexperte für die ARD und den BR. Nun trauert er über den Tod seiner Mutter. Die ehemalige Weltklasseathletin sei „im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen“. Über ihre Krankheit war in der Öffentlichkeit bislang nicht wirklich etwas bekannt. Erst gestern saß Felix Neureuther noch beim Nacht-Slalom in Garmisch für die ARD in Expertenkabine.

Rosi Mittermaier tot: Sie hinterlässt ihren Sohn Felix Neureuther und drei Enkelkinder

Gemeinsam mit der ehemaligen Biathletin Miriam Neureuther (geb. Gössner) hat Felix drei Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter und 2020 ihr erster Sohn geboren. Seit dem Frühjahr 2022 sind sie außerdem Eltern einer weiteren Tochter. Die Drei werden nun ebenfalls ihre Oma vermissen. Wie eng das Verhältnis zu seiner Mutter war, kann man auf einem alten Instagram-Foto, zusammen mit seiner Frau, samt Kind und Rosi, sehen.

Ob Felix Neureuther bei den nächsten Ski-Rennen wieder als Experte zum Einsatz kommt, ist noch nicht bekannt. Natürlich steht die Familie in einer solchen Zeit über allem. Bislang hat sich der ehemalige Ski-Star noch nicht öffentlich zum Tod seiner Mutter geäußert. (md mit SID)