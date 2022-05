Deutscher Olympia-Bronzeheld: Hochzeit! Teamkollegen feiern ihn – doch einer fehlt

Von: Andreas Knobloch

Skispringer Stephan Leyhe (liegend) in den Armen von Karl Geiger, Andreas Wellinger, Constantin Schmid und Severin Freund (von links nach rechts, stehend). © Screenshot Karl Geiger Instagram

Auf der Hochzeit von Olympia-Bronzeheld Stephan Leyhe waren fast alle Skisprungkollegen. Einer hat gefehlt.

Willingen - Nach einer erfolgreichen Wintersportsaison folgt sogar in der Sommerpause die nächste schöne Nachricht für Stephan Leyhe. Erst in Peking konnte er mit der Mannschaft die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2022 gewinnen, seine zweite Olympiamedaille nach Team-Silber in Pyeongchang 2018. Nun hat er seine Jaqueline geheiratet. Zu Gast waren auch seine Teamkollegen - und ließen ihn hochleben, wie Fotos in den Sozialen Medien beweisen.

Skispringer Stephan Leyhe heiratet - auf Teamkollegen-Foto fehlt aber einerr

Leyhe ist in Hessen geboren, seine Hochzeit fand in Willingen statt. Der 30-jährige Skispringer gab im Mai 2022 seiner Freundin das Ja-Wort und in dem über 6.300-Einwohner-Ort war einiges geboten. Zu Gast war nämlich die gesamte deutsche Skisprung-Elite. Und die ließen es sich nicht nehmen, ihren Kollegen hochleben zu lassen. Zugegeben: Einen Skispringer hochzuheben dürfte keine große Kunst sein, sorgte aber dennoch für ein schönes Foto, das Karl Geiger auf Instagram zeigte.

Mit auf dem Bild waren dazu Andreas Wellinger, Constantin Schmid und Severin Freund. Mit Schmid, Markus Eisenbichler und Geiger gewann Leyhe die Bronzemedaille in einem spannenden Teamspringen in Peking im Februar. Wie die HNA berichtet, war auch Bundestrainer Stefan Horngacher eingeladen und anwesend. Doch wo ist eigentlich Teamkollege Eisenbichler? War er nicht eingeladen? Gibt‘s etwa Streit im DSV-Team? Hat er das Foto verschlafen? Nein, alles ganz harmlos, „Eisei“ - wie er auch genannt wird - war dienstlich verhindert und konnte nicht kommen.

Skispringer-Hochzeit: Nachwuchs steht für Stephan Leyhe und seine Jaqueline Spalier

Wie Leyhe selbst zeigt, wurde das frisch gebackene Ehepaar von Nachwuchsspringern aus dem Ort im Spalier empfangen. (Auf den Pfeil drücken oder scrollen).

Im Anschluss an die Hochzeit verbrachte das Paar noch ein paar schöne „Flittertage“, wie Leyhe es selbst beschrieb, in Griechenland. Im Nordosten der griechischen Insel gab es für die beiden Tage, „die sie nie vergessen werden“. Ansonsten fliegt Leyhe ja bekanntlich alleine durch die Lüfte. Von nun aber hat er seine Ehefrau auf Wolke 7 immer mit dabei. (ank)