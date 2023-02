Ski-WM-Favorit liebt Ex-Sportlerin und Teammitglied: Beziehung kam wohl anfangs nicht gut an

Von: Andreas Knobloch

Loic Meillard und Zoe Chastan sind ein Paar (links). Der Skifahrer freut sich (rechts) über seinen Weltcupsieg im Riesenslalom am 25. Januar 2023. © Screenshot Instagram Zoe Chastan / Imago - Collage Merkur

Für die Schweizer Ski-Welt spielen Marco Odermatt oder bis kürzlich noch Beat Feuz eine Rolle, der 26-jährige Loic Meillard ist auch im Fokus.

Courchevel - Die Schweizer Wintersport-Welt liegt derzeit Marco Odermatt zu Füßen. Der junge Fahrer überzeugte in der Saison 2021/2022 mit dem Gesamtweltcupsieg und bei Olympia in Peking. Doch mit ihm entwickelt sich auch ein weiterer Athlet in die internationale Spitzenklasse: Loic Meillard. Der Technik-Spezialist ist vor allem im Slalom und Riesenslalom erfolgreich.

Loic Meillard ist WM-Favorit auf einen Podestplatz -

Bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 schaffte er es auf den fünften Platz im Slalom, Medaillen holte er im Zirkus der Großen zwei Stück bei der Weltmeisterschaft in Cortina D‘Ampezzo 2021. Mit Bronze im Parallel-Rennen und Bronze in der Kombination konnte Meillard sein Können aufblitzen lassen. In Vorbereitung auf die WM in Courchevel im Februar 2023 könnte er den Riesentorlauf in Schladming in Österreich am 25. Januar gewinnen. Marcel Hirscher sagte eins: „Loic wird in Zukunft zusammen mit Marco Odermatt den Weltcup dominieren.“

Immer ganz nah mit dabei: seine Freundin - auch aufgrund ihres Jobs. Für deren Beziehung gab es anfangs kritische Töne zu vernehmen, wie auch Merkur.de berichtet. Zoe Chastan unterstützt ihren Freund, war einst selbst aktiv. Die ehemalige Ski-Crosserin fuhr vier Jahre selbst, ehe sie in den Kommunikationsbereich wechselte und als Journalistin arbeitete.

„Sie macht einen wirklich guten Job“: Skistar Meillard wird von Freundin nicht bevorzugt behandelt

Wie beispielsweise blick.ch schreibt, ist die Liebe der beiden nicht auf Verständnis gestoßen. Seit 2021 sind die beiden ein Paar, die Rolle Chastans bei Swiss-Ski als Kommunikationsfrau und Teamsupporterin beäugten einige anfangs kritisch, mittlerweile soll es aber akzeptiert sein. „Zoé behandelt Loïc in der Kommunikationsarbeit genau gleich wie alle anderen Teammitglieder. Sie macht wirklich einen sehr guten Job“, sagt Christian Stahl, Swiss-Ski-Kommunikationschef.

Und wer weiß, vielleicht beflügeln sich die beiden so sehr, dass Meillard auch bei der WM 2023 auf dem Treppchen steht. Für die Kombination (7. Februar), Parallel-Riesenlalom (15. Februar), den Slalom (19. Februar) und den Riesentorlauf (17. Februar) zählt er zum erweiterten Favoritenkreis.

Dass Liebe im Ski-Zirkus nicht schaden muss, zeigen auch berühmte Beispiele wie Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde, die sich gegenseitig unterstützen. Oder auch Marie-Michèle Gagnon, die auf Travis Ganong zählen kann. (ank)