Anonymes Schreiben löst Skisprung-Eklat aus

Von: Stefan Schmid

Markus Eisenbichler in seinem Skisprung-Anzug bei der Landung in Willingen. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof

Ein Skispringer erhebt schwere Vorwürfe über zu lasche Kontrollen bei den Anzügen. Die DSV-Adler greifen den Hinweisgeber an, bleiben aber sonst schwammig.

Willingen/Bad Mitterndorf - Gegenüber der schweizerischen Zeitung Blick erhebt ein aktiver Skispringer schwere Vorwürfe gegen Materialkontrolleur Christian Kathol. Der österreichische Regelhüter soll bei den Anzugkontrollen nicht allzu genau hinschauen und so würde es zu flächendeckendem Betrug kommen, so der anonym bleibende Hinweisgeber.

Die deutschen Skispringer greifen zwar die Äußerungen des Whistleblowers an, den Verdacht über zu lasche Kontrollen räumen sie mit ihren Wortmeldungen aber nicht vollständig aus.

Anonymes Schreiben löst Beben im Skisprung-Zirkus aus: „Es betrügen praktisch alle“

Der unbekannte Springer liefert neben seiner Anklage auch einen scheinbaren Beweis und erklärt dabei auch den Trick, um unbeschadet durch die Kontrolle zu kommen. Am Skiflugwochenende am Kulm Ende Januar, an dem die DSV-Adler aus anderem Grund mit der Jury haderten, habe er selbst unbemerkt einen zu großen Anzug getragen, so die Quelle des Blick. „Das Volumen (des Anzuges, d. Red) war zu groß“, so sein Geständnis. Gemeint ist damit vor allem die Vergrößerung der Auftrieb verleihenden Fläche im Schritt. Ein Bereich, der vor dem Start kontrolliert wird.

Zu einer Messung sei es auch gekommen, nur diese konnte er scheinbar ohne größere Probleme austricksen. „Ich ziehe den Anzug nach oben, sodass an meinen Schultern vorübergehend deutlich mehr Stoff ist“, so der dreiste wie wirkungsvolle Kniff. Dieser Praxis will der auskunftsfreudige Sportler trotz eigener Anklage treu bleiben. „Es betrügen praktisch alle, da muss ich mitziehen, sonst habe ich keine Chance.“

DSV-Adler Wellinger: „Jeder versucht, ans Limit zu gehen“

Dass die Aussagen für ein mittelgroßes Beben im Skisprung-Zirkus sorgen werden, war wohl kalkuliert. Und so melden sich auch die deutschen Springer zu Wort, deren Äußerungen durchaus Raum zur Interpretation lassen. „Ich finde es eine sehr gewagte Aussage“, verurteilt Andreas Wellinger zwar den namentlich nicht genannten Springer, räumt aber auch ein: „Es ist Leistungssport, jeder versucht, ans Limit zu gehen.“ Eine klare Absage an den Vorwurf des flächendeckenden Betrugs sieht anders aus.

Ähnlich laviert sich auch Karl Geiger durch die Thematik. „Das ist immer ein schwieriges Thema. So ein Anzug ist an den eigenen Körper angepasst. Der Körper variiert, der Stoff variiert“, so die Einschätzung des 29-Jährigen. Da hilft es auch wenig, wenn er darauf verweist, dass der „Kontrolleur eine Linie hat, die er verfolgt, einen roten Faden.“ Die angesprochene klare Linie ist nur dann sinnhaft, wenn sich diese dann auch im Rahmen der zuvor abgesteckten Reglements befindet.

Karl Geiger, hier in Willingen, spricht von einem „schwierigen Thema“ der Anzüge. © IMAGO/Peter Hartenfelser

Eisenbichler lobt Kontrolleur: „Wir bewegen uns in einem guten Rahmen“

„Er macht sehr gute Kontrollen. Ich weiß ganz genau: Wenn es zu groß ist, misst er nach, dann bist du raus“, nimmt mit Markus Eisenbichler ein DSV-Springer direkten Bezug auf das Einhalten der Regularien. Die darauf folgenden Aussagen wirken dann aber etwas nebulös. „Wir bewegen uns in einem guten Rahmen. Er disqualifiziert nicht immer sofort. Er ist total fair.“ Fairness ist bekanntlich kein objektiver Maßstab und so warten die deutschen Fans weiter auf ein klares Bekenntnis ihrer Stars gegenüber den Schummeleien.

Spätestens als Eisenbichler behauptet, dass es keine Rolle spiele, „ob der Anzug einen Zentimeter größer ist, deswegen springst nicht weiter“, wird es kritisch. Diese Aussage dürften nicht nur langjährige Beobachter des Skisprungsports mit Kopfschütteln aufnehmen. Auch Martin Künzle, Schweizer Skisprungtrainer, stellt dies gegenüber Blick vollkommen anders dar: „Dank wenigen Zentimetern mehr Stoff kann der Athlet bis zu zehn Meter weiter springen.“ (dpa/sch)