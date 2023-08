Nach schwerer Verletzung: Ski-Star droht Karriereende

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Ski-Ass Max Franz arbeitet hart an seinem Comeback. Doch auch der kommende Weltcup-Winter könnte noch zu früh kommen. © Montage: Screenshots maxfranzz/instagram

Max Franz droht das Ende seiner Karriere. Denn auch in diesem Sommer kann er sich nicht auf die kommende Saison vorbereiten. Grund ist eine Verletzung.

München – Max Franz hat schwere Monate hinter sich. Kurz vor dem Start des vergangenen Weltcup-Winters stürzte der Skirennfahrer so schwer, dass seine Saison bereits vorher beendet war. Auch in diesem Sommer sieht es nicht so aus, als könnte er Ende Oktober zum Auftakt in Sölden wieder die Piste hinunter brettern. Muss er seine Karriere gar beenden?

Max Franz Geboren am: 1. September 1989 (Alter 33 Jahre), Klagenfurt am Wörthersee, Österreich Disziplin: Abfahrt, Super-G Größte Erfolge: 1x Bronze bei Weltmeisterschaften, 4x Weltcup-Siegen

Schwerer Sturz bei Abfahrtstraining: Franz wird zweite Saison verpassen

Beim Abfahrtstraining in Copper Mountain (Colorado, USA) stürzte Franz im vergangenen November nur Tage vor dem Saisonstart, er brach sich dabei beide Beine. Hinzu kamen schwere Verletzungen an den Nerven. Der Österreicher musste daraufhin mehrfach operiert werden, auch zehn Monate nach dem schlimmen Unfall ist noch völlig unklar, wann der Skirennfahrer sein Comeback feiern kann.

Ski-Austria-Funktionär Herbert Mandl hat gegenüber dem ORF nun ein Gesundheitsupdate zu Franz gegeben. „Er macht kleine Schritte, aber es ist mühsam für ihn. An ein Skitraining auf Schnee ist nicht zu denken“, sagte er. Der Verband unterstütze den österreichischen Skirennfahrer auf dem Weg zurück zu einer „primären Fitness“. Ein Comeback sei noch nicht abzusehen, es ist laut Mandl aber unwahrscheinlich, dass er in diesem Winter wieder auf die Pisten zurückkehrt. Damit würde der 33-Jährige bereits die zweite Saison in Folge verpassen.

Skirennfahrer Max Franz kämpft für sein Comeback

An ein Karriereende scheint Franz dennoch nicht zu denken. Erst kürzlich teilte er auf Instagram ein kurzes Video mit seinen Fans, dass den Skirennfahrer bei sportlichen Übungen zeigt. Dazu schrieb er: „Der Weg ist hart, aber ich gebe nicht auf.“ Vor wenigen Wochen schrieb er zu einem Foto, dass ihn beim Fahrradfahren zeigt: „Das erste Mal seit langem wieder die Natur auf dem Rad genießen.“ Franz hat also noch einen langen Weg vor sich, scheint aber nach dem schweren Unfall Fortschritte zu machen.

Während seiner bisherigen Karriere konnte Franz vier Weltcup-Rennen gewinnen, 2017 holte er bei der Ski-WM Bronze in der Abfahrt. Der 33-Jährige ist vor allem auf die schnellen Disziplinen Abfahrt und Super-G spezialisiert. Auch bei Slalom-Spezialist Steven Amiez ist aktuell noch nicht sicher, ob er pünktlich zur neuen Saison fit wird. Er machte kürzlich eine Herzerkrankung öffentlich. (msb)