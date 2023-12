„Saisonstart mit Knall“: Ski-Star zeigt heftige Blessuren nach schwerem Sturz

Die noch junge Saison der Speed-Spezialistinnen bot zum Auftakt in St. Moritz teils heftige Verletzungen. Auch Elena Curtoni ist betroffen.

St. Moritz - Rund um das erste Ski-Weltcuprennen der Speed-Spezialistinnen in St. Moritz hagelte es extremes Verletzungspech. Der selbst betroffene italienische Ski-Star Elena Curtoni sprach via Instagram sogar von einem „Saisonstart mit einem Knall“. Was war passiert? Gleich fünf Sportlerinnen zogen sich beim Rennen in dem Schweizer Wintersportort Blessuren zu, mitunter recht heftiger Natur.

Kann trotz der schweren Verletzung schon wieder leicht grinsen: Elena Curtoni. © Instagram/elenacurtoni

Ski-Star präsentiert blauen Fleck nach Horror-Sturz auf Instagram

Die 32-jährige Curtoni stürzte beim Super-G spektakulär und meterweit, gab aber trotz einer scheinbar harten Landung zunächst Entwarnung – und fuhr noch ins Ziel ein. Alles nochmal gutgegangen, könnte man meinen? Nicht ganz. Wenig später erhielt die Italienerin die Diagnose eines Kreuzbeinbruchs, ferner erlitt sie eine Verletzung im Oberschenkelmuskel. Die Konsequenz: mehrere Wochen Pause.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die Fünftplatzierte der Olympischen Winterspiele in Peking 2022 nun ein Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt sie auf Krücken, aber auch ein Bild von einem übergroßen blauen Fleck auf ihrem Oberschenkel. Daneben notierte sie unter anderem tapfer: „Es ist nicht leicht zu verdauen, aber ich sehe das Glas immer gerne halbvoll.“ Viel Zuspruch erhielt sie anschließend von ihren Followern. Ein User kommentierte etwa: „Komm schon, liebe Elena, auch das geht vorbei.“ Ähnlich motivierend äußerte sich ein weiterer Fan: „Du bist mythisch. Du wirst stärker sein als vorher, größer als vorher, schneller als vorher – auf geht's Champion.“

Ski-Weltcup: Weitere Verletzungen zum Saisonstart

Neben Elena Curtoni erwischte es in St. Moritz noch weitere Speed-Spezialistinnen. So ist die Saison für Curtonis Landsfrau Karoline Pichler (29) nach einer Sprunglandung mit einhergehendem Innenmeniskus- und Korbhenkelriss passé. Pech hatte unter anderem auch die Österreicherin Nina Ortlieb (27), die sich beim Einfahren für das Super-G-Rennen der Damen wohl einen Schien- und Wadenbeinbruch zuzog, sogar mit dem Helikopter abtransportiert werden und sich bereits der 20. Operation in ihrer Karriere unterziehen musste.

Bleibt freilich zu hoffen, dass die nächsten Rennen etwas glimpflicher vonstattengehen. Elena Curtoni versucht den gebrauchten Saisonstart bei aller Wehmut derweil sportlich zu nehmen. Halbwegs versöhnlich klingend äußerte sie sich ebenfalls auf Instagram: „Ich war mutig und bin schnell Ski gefahren – wie weit ich gekommen bin. Dieses Gefühl behalte ich mir bei.“ (chnnn)

