Nach Überraschungs-Sieg: Deutscher Biathlon-Star spricht über Motivationsprobleme

Von: Sascha Mehr

Philipp Nawrath hat im schwedischen Östersund einen Sensationssieg gefeiert. Nach dem Erfolg offenbarte er Motivationsprobleme in der Vergangenheit.

Östersund – Im Sprint von Östersund gelang Philipp Nawrath der größte Erfolg seiner Karriere. Der 30-Jährige lief zu seinem ersten Weltcupsieg und sicherte sich zudem das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Nach dem Rennen offenbarte er im Gespräch mit dem italienischen Online-Portal Fondo Italia Motivationsprobleme in der Vergangenheit.

Biathlon-Star erlebt größten Erfolg seiner Karriere

„Ich hatte zu kämpfen und musste im IBU-Cup einige Male einen Schritt zurück machen, und es war schwer, mit dem Rest des Teams mitzuhalten und durchzuhalten, meine Motivation hochzuhalten, und jetzt hat es am Ende geklappt“, sagte der 30-Jährige.

Die schwierigen Jahre sind aber jetzt erst einmal vergessen. „Dieses Ergebnis bedeutet mir sehr viel, es bedeutet alles. Sicherlich ist es das, was jeder anstrebt, zu den Norwegern aufzuschließen, die in den letzten drei, vier Jahren die Weltcuprennen dominiert haben. Ich hatte gehofft, auf dem Podium zu stehen, und schließlich kam nicht nur das Podium, sondern auch der Sieg. Es ist unglaublich“, freute sich Nawrath über den sicherlich schönsten Tag in seiner Karriere.

Philipp Nawrath hatte Motivationsprobleme. © IMAGO/PETTER ARVIDSON

Biathlon-Star Nawrath offenbart Motivationsprobleme in der Vergangenheit

Für einen Motivationsschub sorgte der Weltcupsieg von Teamkollege Rees. „Der Sieg von Roman hat mich sehr motiviert, es war ein toller Erfolg für ihn. Er war wirklich hart im Nehmen und wenn man sich das Rennen noch einmal anschaut, sieht man seine tolle Leistung, und das Gleiche gilt für Justus Strelow. Ich wusste, dass ich sehr nah an den beiden dran war, denn auch wenn mein Schießen im Einzel nicht perfekt war, hatte ich ein gutes Rennen abgeliefert, und ich wusste, dass ich heute auf dieses Niveau kommen konnte, und im Sprint habe ich hart gepusht und alles gegeben.“

Im Frühjahr erhielt Nawrath noch eine schlimme Diagnose, die um ein Haar seinen Weltcup-Start in Östersund verhindert hätte und die sicherlich auch an seiner Motivation nagte. Im Mai verletzte er sich bei einem Fußballspiel, brach sich den Mittelfuß und riss sich mehrere Bänder. Das Laufen an Krücken war bittere Realität, an Biathlon war zunächst nicht zu denken.

Keine sieben Monate später ist der Allgäuer plötzlich die Nummer eins der Welt, führt überraschend nach der ersten Station den Gesamtweltcup an und reist mit dem Gelben Trikot zu den Rennen ins österreichische Hochfilzen. „Es ist Wahnsinn. Man hat schon so viele Rennen hinter sich und dann passiert so was“, sagte Nawrath: „Ich bin unglaublich dankbar für alle, die mir auf diesem Weg geholfen haben.“ (smr)