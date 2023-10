Mutmaßliche Täterin im Biathlon-Skandal verhört – Anwalt gibt Details bekannt

Von: Sascha Mehr

Julia Simon wurde von der Polizei in der Kreditkarten-Affäre verhört. Sie selbst schwieg anschließend, ihr Anwalt gab aber Details bekannt.

Albertville – Bei der französischen Biathlon-Nationalmannschaft der Frauen war das dominierende Thema des Sommers ganz klar der Kreditkarten-Skandal um Julia Simon.

Der Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison wurde vorgeworfen, die Kreditkarte ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet und eines weiteren Teammitglieds genutzt zu haben. Sie stritt aber alles ab, beteuerte ihre Unschuld und sieht sich selbst als Opfer eines Betrugs. Die Ermittlungen in dem Fall laufen, Braisaz-Bouchet hatte Klage gegen ihre Teamkollegin eingereicht.

Biathlon-Skandal: Simon von Polizei befragt

Jetzt lud die Polizei in Albertville Simon vor und befragte sie in der Kreditkarten-Affäre, wie Le Dauphine berichtete. Zuvor sollen IP-Adressen, Smartphones und Tablets, die im Zusammenhang mit der illegal benutzen Kreditkarte stehen, genaustens analysiert worden sein. Die Karte wurde offenbar zum Kauf von Artikeln der Marke GoPro genutzt. Geliefert soll die Ware an die Privatadresse von Julia Simon worden sein.

Der französische Ski-Verband nahm keine Stellung zu den neuesten Entwicklungen im Kreditkarten-Skandal innerhalb der Biathlon-Nationalmannschaft der Frauen. Dagegen gab der Anwalt der mutmaßlichen Täterin Details zum Verhör seiner Mandantin bei der Polizei preis.

Gegenüber der französischen Tageszeitung L‘Équipe bestätigte er, dass Simon ihren Standpunkt nicht geändert habe und sich weiterhin ebenfalls als Opfer sehe. Die amtierende Gesamtweltcupsiegerin sei sich sicher, dass ihre Identität gestohlen und eine andere Person die Kreditkartenkäufe unter ihrem Namen tätigte. Mit dieser Theorie wurde die 27-Jährige von den Beamten offenbar konfrontiert und sollte sich erklären.

Biathlon-Skandal: Simon zurück bei französischer Nationalmannschaft

Simons Anwalt sprach von einem normalen Vorgang der Polizei. Julia Simon sei nur wenige Stunden bei den Beamten in Albertville bei der Befragung gewesen und wurde anschließend wieder entlassen. „Die Untersuchungen laufen weiter, und es müssen weitere Dinge untersucht werden“, so der Anwalt gegenüber der L‘Équipe.

Trotz des laufenden Verfahrens kam es zur Rückkehr von Simon in den Kreis der französischen Nationalmannschaft. „Wir sind hier, um Biathletinnen zu sein, wir sind Profis. Ich hoffe, dass wir das alle sind und dass wir nach den Gipfeln greifen und unser Bestes geben, sowohl im Einzel als auch in der Staffel“, sagte Simon zu Eurosport und hofft auf eine erfolgreiche Saison. (smr)