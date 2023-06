Spurlos verschwundener Biathlet offenbar tot aufgefunden

Von: Sascha Mehr

Seit Monaten wird der verschwundene norwegische Biathlet Eivind Sporaland gesucht. Nun ist offenbar die Leiche des 22-Jährigen gefunden worden.

Lillehammer – Seit dem 19. März galt der norwegische Biathlet Eivind Sporaland als vermisst. Der 22-Jährige unterhielt sich mit seinem Vater und verließ anschließend das Haus in Lillehammer. Anschließend verliert sich jede Spur. Suchaktionen von der Polizei, Freunden und der Familie des Vermissten, blieben ohne Erfolg. Gefunden wurden lediglich Auto und Smartphone von Sporaland.

Biathlon-Talent Sporaland seit Mitte März verschwunden

„In solchen Fällen, wenn Menschen einfach verschwinden, ist es sehr schwer, das Motiv dafür zu finden. Das ist seit Beginn ziemlich unklar. Wir suchen nicht nach einer verstorbenen Person. Wir bewerten aber regelmäßig, ob wir dies nicht doch tun sollten. Doch dafür bräuchten wir ein konkretes Gebiet, das wir absuchen können“, sagte die zuständige Beamtin Ragnhild Ouren zuletzt dem norwegischen TV-Sender TV2.

Bis zuletzt hatten die Eltern die Hoffnung nicht aufgegeben, ihren Sohn lebend wiederzufinden. „Wir haben keine andere Wahl. Solange wir keine Klarheit haben, klammern wir uns an die Hoffnung, die noch existiert. Er ist an das Leben in der Natur gewöhnt und wir denken, dass er vielleicht weit gekommen sein könnte. Wir hoffen, dass die Menschen aufmerksam sind und sich melden, wenn sie etwas sehen. Die Polizei ist von Hinweisen abhängig. Unser größter Wunsch ist es, ihn zu finden“, sagten die Eltern von Eivind Sporaland im Gespräch mit der norwegischen Zeitung Gudbrandsdolen Dagningen.

Die örtlichen Behörden entdeckten nun aber in der Gegend, wo der verschwundene Biathlet zuletzt vermutet wurde, eine Leiche, die der beschriebenen Personenbeschreibung entspricht. Alle Indizien weisen nach Angaben der Polizei darauf hin, dass es sich bei der gefundenen Leiche um Sporaland handelt.

Biathlon-Talent Sporaland offenbar tot

„Wir können noch nicht sicher sagen, dass es Eivind Sporaland ist, bevor wir die Autopsie durchgeführt haben. Aber wir haben allen Grund zur Annahme, dass er es ist“, sagte Ouren gegenüber der norwegischen Tageszeitung Dagbladet.

Ein Wanderer, der im Gebiet Balbergkampen unterwegs war, entdeckte etwas Blaues auf dem Boden – der vermisste Sporaland trug am Tag seines Verschwindens eine blaue Jacke. Der Mann teilte seine Beobachtungen den Behörden mit, die anschließend die Leiche in dem schroffen Gelände fanden. „Kurz nachdem der Hinweis eingegangen war, haben wir eine tote Person gefunden, die eine blaue Jacke und rote Schuhe trug“, bestätigte. Ouren. Auf ein Gewaltverbrechen deutet laut der Kommissarin derzeit nichts hin. (smr)