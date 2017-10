Nach Overtime: EHC zurück an der Spitze

Der EHC Red Bull München ist zurück an der Tabellenspitze. Beim Overtime-Krimi gegen die Krefeld-Pinguine verspielte der Meister zuvor eine 2:0-Führung.

München - Meister EHC Red Bull München hat sich die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey-Liga DEL zurückerkämpft. Der Titelverteidiger gewann am Mittwoch gegen die Krefeld Pinguine nach Verlängerung mit 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) und liegt mit 34 Punkten zwei Zähler vor den Eisbären Berlin an der Spitze.

Vor 3090 Zuschauern trafen Münchens Steven Pinizzotto (21. Minute) und Maximilian Kastner (24.) sowie Krefelds Jordan Caron (28.) und Martin Schymainski (50.) in der regulären Spielzeit. Brooks Macek erzielte in der dritten Minute der Overtime den Siegtreffer für die Gastgeber.

Mannheim gewinnt - Ingolstadt wird vermöbelt

Die Adler Mannheim haben nach zuletzt zwei Niederlagen die Düsseldorfer EG mit 5:4 (3:0, 2:2, 0:2) besiegt. Brent Raedeke (8.), Devin Setoguchi (9.), Marcus Kink (13.), Phil Hungerecker (22.) und Thomas Larkin (24.) brachten den siebenfachen Meister mit 5:0 in Führung, Jeremy Welsh (38./41.), Darryl Boyce (35.) und John Henrion (58.) schossen die Gäste noch auf 4:5 heran. Mannheim klettert in der Tabelle mit 25 Punkten auf Rang sechs, die DEG (19) rutscht auf den 11. Platz.

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben durch einen überraschend klares 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) beim ERC Ingolstadt den zweiten Sieg in Serie gefeiert. Rylan Schwartz nach zwei Minuten, Jordan Owens (47.), Jordan George (54.) und Mike Hoeffel (59.) sorgten für Treffer des Tabellen-10.