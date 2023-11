Nach tragischem Tod: Deutsche Wintersport-Legende freut sich über neuen Begleiter

Evi Sachenbacher-Stehle verlor zuletzt Hund Happy. Nun hat die Familie mit Friedl einen neuen Vierbeiner in die Familie aufgenommen.

Fischen – In ihrer aktiven Zeit feierte Evi Sachenbacher-Stehle zahlreiche Erfolge auf den Pisten dieser Welt. Zunächst ging sie im Langlauf an den Start, wechselte einige Jahre später aber zum Biathlon und lief auch dort um Podestplatzierungen und Siege mit. Mittlerweile hat die 42-Jährige ihre Karriere beendet und ist für ihre Familie da. Zuletzt musste sie aber einen schmerzhaften Verlust hinnehmen.

Ex-Wintersport-Star erleidet tragischen Verlust

Familienhund Happy verstarb im September. „Es ist schwer zu begreifen, dass du von nun an nicht mehr bei uns sein sollst. Gerade bist du doch noch voller Freude über die Wiesen und Berge gesprungen, hast mit deiner ganz besonderen Art unser Herz erwärmt und uns ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Warum nur hast du so früh den Weg über die Regenbogenbrücke genommen?

Und so einzigartig wie du warst, hast du dir auch hier einen ganz besonderen Platz ausgesucht. Im magischen Licht des Sonnenaufgangs bist du in den Bergen ein letztes Mal über die Wiesen gesprungen, als plötzlich, ohne jede Vorwarnung, dein Herz aufgehört hat zu schlagen“, schrieb Sachenbacher-Stehle damals auf ihrem Instagram-Account.

„So bleibt auch uns ein kleiner Trost. Du hast dein Leben bis zum Schluss genossen, warst glücklich bis zum letzten Moment und hast keine Sekunde lang leiden müssen. Du wirst für immer in unseren Herzen weiterleben! Wir sind unendlich dankbar, dass wir dich bei uns haben durften und für all die wunderbaren Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit“, so der ehemalige Wintersport-Star weiter.

Evi Sachenbacher-Stehle musste sich kürzlich von Happy (l.) verabschieden und hat nun Friedl in die Familie aufgenommen. © Instagram/evisachenbacherstehle

Mittlerweile sind einige Wochen vergangen und die Familie Sachenbacher-Stehle hat wieder Zuwachs bekommen. „Happy hat uns ein neues Familienmitglied geschickt. Darf ich vorstellen? Friedrich (jetzt Friedl), drei Jahre, wohnt seit Sonntag bei uns“, teilte Evi Sachenbacher-Stehle über ihren Instagram-Kanal mit.

Ex-Wintersport-Star mit neuem Vierbeiner

„Ja, er sieht Happy sehr ähnlich, aber er ist in vielen Dingen komplett anders und das ist auch gut so, denn das ist Friedl und nicht Happy. Happy wird auch trotz allem in unseren Herzen weiterleben, er war einfach einmalig. Friedl tut uns allen, und vor allem den Mädels unglaublich gut! Und auch ihm kennt man an, dass er glücklich ist und er sich wohlfühlt“, zeigte sich der ehemalige Wintersport-Star glücklich.

Nach dem Tod von Happy beginnt mit Friedl ein neuer Lebensabschnitt für Evi Sachenbacher-Stehle und ihre Familie, die optimistisch in die Zukunft blickt: „Es wird ein bisschen dauern, bis er wieder komplett vertrauen kann und es liegt noch etwas Arbeit vor uns, aber auch das werden wir meistern.“ (smr)