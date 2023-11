Nachwuchs bei Biathlon-Traumpaar: Eltern halten Namen des Babys geheim

Von: Sascha Mehr

Teilen

Die Biathlon-Stars Milena Todorova und Vladimir Iliev sind Eltern geworden. Todorova brachte ein kleines Mädchen zur Welt, deren Name allerdings geheim bleibt.

Sofia – Der Start in die neue Saison im Biathlon-Weltcup steht kurz bevor. Zunächst geht es für die Athletinnen und Athleten in den hohen Norden. Im schwedischen Östersund werden die ersten Rennen ausgetragen, die einiges an Spannung versprechen. Wird Julia Simon trotz des Kreditkarten-Skandals weiter Favoritin auf den Gesamtweltcup bleiben oder läuft Biathlon-Queen Dorothea Wierer der Französin Rang ab?

Vladimir Iliev Geboren: 17. März 1987 (Alter 36 Jahre), Trojan, Nationalität: Bulgarien Sportart: Biathlon

Biathlon-Traumpaar mit Nachwuchs

Derzeit kein Thema ist der Biathlon-Weltcup und die anstehende Saison für Milena Todorova. Die Bulgarin, die mit ihrem Landsmann und Biathleten Vladimir Iliev liiert ist, brachte ihr erstes Kind zur Welt. Es ist ein kleines Mädchen, dessen Namen die Elten aber nicht preisgaben.

„Danke, meine Liebe! Du hast mich zum glücklichsten Vater dieses wunderschönen Mädchens gemacht. Ich liebe dich“, schrieb Iliev unter einem von ihm geposteten Foto bei Instagram, das ihn mit seiner schwangeren Frau zeigt. Das Biathlon-Traumpaar erhielt zahlreiche Glückwünsche von Fans und Sportlern zur Geburt ihrer Tochter. Wann Milena Todorowa wieder zurückkehrt in den Weltcup, ist nicht bekannt. Zunächst einmal geht es für die Mutter darum, sich um ihren Nachwuchs zu kümmern.

Die Biathlon-Stars Milena Todorova und Vladimir Iliev sind Eltern geworden. © Instagram/vladimir.iliev87

Todorova lief bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2020 in Lenzerheide ins Rampenlicht. Die 25-Jährige sicherte sich dort die Silbermedaille im Einzel. Zusätzlich gewann sie in Sprint und Verfolgung jeweils die Bronzemedaille – ein herausragender Erfolg für die bulgarische Biathletin. In der vergangenen Weltcup-Saison erreichte Todorova insgesamt 80 Punkte und belegte den 52. Platz im Gesamtweltcup.

Biathlon-Traumpaar gibt Namen von Baby nicht preis

Ihr Partner Vladimir Iliev feierte bereits 2006 sein Debüt im Weltcup und ist seit mittlerweile 17 Jahren dabei. Sein bisher größter Erfolg war der Gewinn der Silbermedaille im Einzel bei der Biathlon-Weltmeisterschaft 2019 in Östersund. Damals musste er sich nur Arnd Peiffer aus Deutschland geschlagen geben.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Während Todorova noch einige Zeit pausieren wird, geht es für Iliev schon bald wieder in die Loipe. Am 25. November fällt der Startschuss in Östersund. Highlight der Saison werden die Weltmeisterschaften im tschechischen Nové Město na Moravě sein, die vom 5. bis 18. Februar 2024 stattfinden. (smr)