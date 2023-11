Nächstes Ski-Karriereende: 26-Jähriger hört überraschend auf

Von: Sascha Mehr

Kurz vor dem Start der neuen Weltcup-Saison gibt es im Ski Alpin den nächsten überraschenden Rücktritt eines Skirennfahrers.

Gressan – Die lange und harte Sommervorbereitung ist endlich vorbei und die neue Saison im Ski Alpin hat begonnen, die ersten Rennen sind bereits absolviert. Nicht mehr dabei ist Federico Simoni. Der 26-jährige Italiener hat völlig überraschend seinen sofortigen Rücktritt aus dem Leistungssport verkündet.

Federico Simoni Alter: 26 Nationalität: Italien Sportart: Ski Alpin

Ski Alpin: Simoni erklärt Rücktritt

In der Saison 2022/23 fuhr der Speed-Fahrer im Weltcup mit, stürzte im Januar dann aber schwer im Europacup in Sella Nevea. Es war ein Sturz, von dem sich Simoni vor allem mental nicht mehr erholt hat.

„Es war eine sehr schwierige Entscheidung, ich habe alles gegeben, um zurückzukommen, aber mein Kopf hat nicht mitgespielt. Der letzte Sturz war der schwierigste, von dem ich mich erholen konnte. Körperlich war ich wieder so, wie ich vorher war, geistig jedoch nicht“, schrieb Simoni auf seinem Instagram-Kanal.

Federico Simoni hat seine Karriere beendet. © federico_gibo_simoni/Instagram / Imago

„Ich bin sehr glücklich und stolz auf das, was ich erreicht habe. Das alles verdanke ich meinen Eltern, meinen Großeltern und meiner Freundin. Ich hatte eine tolle Zeit Ich bedanke mich beim Ski-Klub Pila, wo alles begann, der Cscarabinieri, die an mich geglaubt haben und wo ich die Gelegenheit hatte, Erfahrungen zu machen, die ich nie vergessen werde. Es hat mir wirklich Spaß gemacht“, so der 26-Jährige weiter.

Karriereende mit 26: Italiener hört auf

Der Italiener hat in seiner Laufbahn insgesamt sechs Weltcup-Rennen absolviert, davon drei in Gröden. Seine beste Platzierung war der 44. Rang im Jahr 2019 im Super-G von Kvitfjell. Im Europacup nahm Simoni an 78 Rennen teil, konnte jedoch in seiner vergleichsweise kurzen Karriere keinen Podestplatz erreichen.

Federico Simoni wird nach seinem plötzlichen und überraschenden Karriereende in einen neuen Lebensabschnitt starten. Welche Projekte er für die Zukunft geplant hat, ließ der 26-Jährige aber offen.

Neben Simoni hat zuletzt auch Lucas Braathen seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Der 23-Jährige, der zu den schillerndsten Figuren im Ski-Zirkus zählte, hörte wegen Differenzen mit dem Verband auf. (smr)

