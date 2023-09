Deutsche Wintersport-Ikone beendet Karriere

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Natalie Geisenberger ist eine der erfolgreichsten deutschen Wintersportlerinnen der Geschichte. Nun beendet die Rennrodlerin ihre Karriere.

München – Die Medaillensammlung von Natalie Geisenberger kann sich mehr als sehen lassen. Sechs Mal holte sie Olympia-Gold, neun Mal stand sie bei Weltmeisterschaften ganz oben auf dem Treppchen. Hinzu kommen noch acht Siege im Gesamtweltcup.

Natalie Geisenberger Geboren: 5. Februar 1988 (Alter 35 Jahre) in München Beruf: Polizeibeamtin Sportart: Rennrodeln Größte Erfolge: 6x Olympia-Gold, 9x WM-Gold, 8x Gesamtweltcup-Siegerin

Natalie Geisenberger beendet Karriere: „Was bleibt, ist unendliche Dankbarkeit“

Weiteres Edelmetall wird der Wintersport-Star aber nicht mehr gewinnen. Wie die Rennrodlerin auf Instagram schrieb, wird sie in der kommenden Saison und auch darüber hinaus nicht mehr an den Start gehen.

„Time to say goodbye. Ich möchte nicht nur aufhören, wenn es am schönsten ist, vor allem möchte ich bleiben, WO es am schönsten ist. Zuhause bei meiner Familie“, so die 35-Jährige und ergänzt: „Was bleibt, ist unendliche Dankbarkeit. Stolz, Erinnerungen für die Ewigkeit, viele tolle Menschen und eine Zeit, die ich nie mehr vergessen werde. Und viele Taschen und Koffer voller Sportklamotten.“

Beendet ihre Karriere: Rennrodlerin Natalie Geisenberger. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Diverse Wintersport-Größen gratulieren Geisenberger zum Karriereende

Schon bevor sie den Post in den Sozialen Medien absetzte, erklärte Geisenberger in der Sendung „Blickpunkt Sport“ beim BR das Ende ihrer aktiven Laufbahn. „Ich habe mich entschieden, meine Karriere zu beenden und freue mich auf den Winter als Fernsehsportler. Ich blicke mit zwei lachenden Augen zurück und freue mich mit zwei lachenden Augen auf die Zukunft. Für mich ist der genau richtige Moment gekommen zu sagen: ‚Das war’s.‘“ Die vergangenen Jahre seien eine „mega, mega, mega coole Zeit“ gewesen, wie die Mutter zweier Kinder verdeutlicht.

Unter ihrem Instagram-Beitrag melden sich auch deutsche Sportgrößen zu Wort. Rodler Felix Loch kommentiert beispielsweise mit: „Natalie, du bist die Allergrößte! Danke für so viele tolle gemeinsame Momente und vor allem für deine Freundschaft! Was für eine Karriere – unfassbar!! Genieß die Zeit danach und irgendwann pack mas nochmal an. Gemeinsam einmal noch die Rodelbahn am Königssee runterfahren!!“

Geisenberger, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Auch die Ex-Biathletin und Langläuferin Evi Sachenbacher-Stehle, Rodel-Kollegin Anna Berreiter und Eishockey-Spieler Christian Ehrhoff gratulieren Geisenberger zu ihrer überaus erfolgreichen Karriere. Nun kann die Polizeibeamtin ihren vollen Fokus auf die Familie legen. Eine andere Wintersport-Legende machte kürzlich schmerzhafte Bekanntschaft mit einer Qualle. (masc)