Geisenberger dachte an Olympia-Boykott: „Ich schreie nicht hurra“

Von: Nico-Marius Schmitz

Rodlerin Natalie Geisenberger startet bei den Olympischen Winterspielen in Peking. © Martin Schutt/dpa

Erstmals geht Olympiasiegerin Natalie Geisenberger als Mutter bei Winterspielen an den Start. Im Interview spricht sie über Gastgeber China und ihre Ziele.

München/Peking – Hinfliegen oder zu Hause bleiben? Natalie Geisenberger hat lange gezaudert, ob sie an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking teilnehmen soll. Das lag vor allen an den schlechten Erfahrungen, die die 33-jährige Rodlerin letztes Jahr bei einem Testwettbewerb in der chinesischen Hauptstadt machen musste.

Am Ende hat sich Geisenberger, die bei den Winterspielen 2014 und 2018 je Einzel- und Team-Gold im Rodeln holte, doch pro Olympia entschieden. Hierbei hat auch die Familie um Sohn Leo, der seit dem 2. Mai 2020 das Leben der Miesbacherin bereichert, eine wichtige Rolle gespielt. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt die vierfache Olympiasiegerin Geisenberger ihre Gründe.

Frau Geisenberger, im letzten Rennen vor Olympia haben Sie Ihren ersten Saisonsieg gefeiert - EM-Gold in St. Moritz. Gutes Timing.

Natalie Geisenberger: Im Leistungssport kann man ja eh wenig planen. Der Sieg kam schon ein wenig überraschend für mich. Im ersten Moment dachte ich mir: Hä, was ist denn jetzt passiert? Ich wusste, dass ich auf das Podest fahren kann. Mit einem Sieg habe ich aber gar nicht gerechnet.

Beim Olympia-Test in Peking sind Sie letztes Jahr gestürzt. Wie sind Sie damit umgegangen?

Geisenberger: Wenn die Saison gleich so losgeht, ist das natürlich schwierig. Nach Peking hatten wir ja gleich dieses Startnummernrennen in Sotschi, bei dem die hinteren Startnummern aufgrund der Witterung im Prinzip keine Chance hatten. Da war ich nach zwei echt guten Läufen am Ende nur Achte. Aus diesem Loch musste ich mich dann erst mal rausziehen.

Auch abgesehen von dem Sturz, war Ihre Zeit in Peking keine schöne Erfahrung.

Geisenberger: Um ehrlich zu sein, habe ich von der Reise von Anfang an nicht viel erwartet. Während der Reise hat man sich dann immer gedacht: Na gut, schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden. Aber es wurde schlimmer. Das fing schon bei der Anreise an, als wir stundenlang im Bus saßen und nicht auf Toilette konnten. Stattdessen wurde uns dann ein Kanister gereicht. Das war schon brutal.

Wie ging es weiter?

Geisenberger: Wir haben unser Gepäck abgegeben und anschließend 24 Stunden nicht mehr wieder gesehen. Du kommst in deinem Hotel an und hast nichts mehr außer deinem Handgepäck. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir vorher noch ein paar persönliche Sachen gesichert. Ich hatte zwölf Tage keinen Pass. Das ist kein schönes Gefühl, wenn du in einem anderen Land bist und kein Dokument hast, wo dein Name draufsteht.

Olympia 2022: Gefälschte Corona-Tests? Rodlerin Geisenberger hat „die Befürchtung nicht“

Aktuell gibt es die Befürchtung, Corona-Tests könnten gefälscht werden. Wie waren Ihre Eindrücke vor Ort?

Geisenberger: Um 23 Uhr abends waren täglich Corona-Tests, um fünf in der Früh wieder. Wann sollen wir da schlafen? Ich brauche definitiv mehr als fünf Stunden Schlaf, um fit zu sein. Zudem habe ich mir auch immer die Frage gestellt: Was passiert jetzt mit meinen Tests? Wir mussten uns nicht ausweisen. Es wurde einfach geklopft und dann wortlos getestet. Einen Ausweis wollte keiner sehen. Ich hatte keine Gewissheit, dass ich tatsächlich auch das Ergebnis für meinen Test erhalte. Wir hatten einfach keine Kontrolle bei solchen Angelegenheiten, kein Mitspracherecht. Ich hoffe einfach, dass die Tests jetzt bei den Spielen so ablaufen, wie sie sollen. Die Befürchtung, dass Tests bewusst manipuliert werden, habe ich nicht.

Sie haben darüber nachgedacht, nicht nach Peking zu reisen. Haben Ihre Gespräche mit dem IOC und Thomas Bach den Ausschlag gegeben?

Geisenberger: Ich wollte einfach ein besseres Gefühl haben. Bei der Rückreise aus Peking letztes Jahr saßen wir sieben Stunden am Flughafen und absolut alle Shops hatten geschlossen. Wir hatten also nichts, nicht mal Wasser. So was darf sich nicht noch mal wiederholen. Deshalb war es mir wichtig, dass ich meine Erlebnisse mit Verantwortlichen besprechen kann. Mir wurde versprochen, dass unsere Sorgen ernst genommen werden und Sachen geändert werden. Dass der Bus auf dem Weg zur Wettkampfstätte immerhin zweimal anhält und wir auf Toilette gehen können. Dass es ein richtiges Testcenter gibt. Ich schreie jetzt nicht hipp hipp hurra vor der Reise. Aber ich habe versucht, meine Stimme zu nutzen und Verbesserungen für uns Athleten zu erwirken.

Welche Rolle hat Ihre Familie bei der Entscheidung gespielt?

Geisenberger: Die Spiele in Peking haben wir bei der Geburt von Leo als Familienprojekt ausgerufen. Das wollte ich nicht einfach so wegwerfen. Ich wollte mir nicht irgendwann Vorwürfe machen, dass ich diese Chance nicht wahrgenommen habe. So kurz vor dem Ziel. Auch wenn es anders wird, die Olympischen Spiele bleiben das Allergrößte, das du als Sportler erreichen kannst. Das darf man nie vergessen. Es gibt viele Diskussionen über einen Boykott und warum die Spiele ausgerechnet in Peking stattfinden müssen. Wir Sportler können beim Austragungsort aber nicht mitwählen.

Olypia 2022: Geisenbergers Sohn Leo würde ein Stofftier wie eine Goldmedaille bejubeln

Gibt es von Leo denn Lob, wenn Sie eine Medaille mit nach Hause bringen?

Geisenberger: Das ist wie beim Hund. Dem Kind ist es völlig egal, ob ich mit einem Erfolg nach Hause komme oder nicht (lacht). Die Umarmung fällt immer gleich herzlich aus. Ich habe Leo aus St. Moritz eine Bergziege als Stofftier mitgebracht. Die Bergziege ist für ihn viel interessanter als meine Goldmedaille.

Sie sind vierfache Olympiasiegerin. Was motiviert Sie aktuell noch?

Geisenberger: Es macht einfach Spaß. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich kann immer wieder meine Grenzen austesten. Wo sind die Grenzen des Materials? Dieses Tüfteln, sich immer weiterentwickeln - das gibt mir viel. Ich habe mehr erreicht, als ich mir je erträumt hatte.

Also kein Druck in Peking?

Geisenberger: Ich habe fünf Olympiamedaillen, die kann mir keiner mehr nehmen. In Peking gibt es, denke ich, sieben Mädels, die um die Medaillen mitfahren können. Ich weiß aber auch um mein eigenes Können und muss mich vor niemandem verstecken. Aber wie schon gesagt, Leo freut sich auch, wenn ich einfach ein Stofftier aus Peking mitbringe (lacht).

Interview: Nico-Marius Schmitz