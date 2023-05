Eishockey-WM jetzt live im TV und Stream: Hier sehen Sie Deutschland gegen Schweden

Von: Lina Krull

Teilen

Am 12. Mai startet Deutschland in die Eishockey-WM in Finnland. Hier erfahren Sie, wo das Spiel gegen die schwedische Auswahl übertragen wird.

Tampere – Im ersten Spiel der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland (Tampere) und Lettland (Riga) trifft das DEB-Team unter Bundestrainer Harold Kreis am 12. Mai um 19:20 Uhr deutscher Zeit auf Schweden. Mit einer verpatzten 3:6-Generalprobe gegen die USA im Gepäck, möchte die 27-köpfige deutsche Mannschaft beim Turnierstart wieder angreifen. Das wird gegen das schwedische Team eine echte Herausforderung.

Die „Tre Kronors“ haben bereits elf Weltmeistertitel auf ihrem Konto, ein weiterer könnte in diesem Jahr folgen. Dagegen spricht allerdings der Ausfall von etlichen NHL-Stars im Team der Skandinavier. „Vielleicht können wir davon etwas profitieren“, schlussfolgerte der deutsche NHL-Star Moritz Seider. Von Blessuren geplagt, sagte Seider kurz vor der WM doch noch zu.

Top-Star Moritz Seider trifft mit dem DEB-Team im ersten Gruppenspiel der Eishockey-WM auf Schweden. © Roman Koksarov/dpa

Deutschland bei der Eishockey-WM 2023: Wer sind die Gegner?

Die jährlich stattfindende Weltmeisterschaft ist nach 2022 wieder in Finnland zu Gast. Die Finnen krönten sich im vergangenen Jahr zum Weltmeister und teilen sich mit Deutschland bei dieser WM die Gruppe A. Neben Finnland ist mit den USA ein weiterer Hochkaräter am Start. Weitere Gegner sind Dänemark, Frankreich, Österreich und Ungarn. Und natürlich Schweden als ersten Gegner der deutschen Nationalmannschaft am 12. Mai.

Der Auftakt in das Turnier könnte für das DEB-Team zu einer holprigen Angelegenheit werden. 15 verletzungsbedingte Absagen musste Coach Kreis im Vorfeld verkraften. Und bei der Niederlage des Teams gegen die USA in München offenbarten sich Schwächen im Torabschluss; nur zwei der besten zehn deutschen Torschützen der vergangenen DEL-Saison sind im diesjährigen Kader. Die Ziele des Verbandes für die WM vom 12. Mai bis zum 28. Mai sind aber klar: „Das Viertelfinale und die Direkt-Qualifikation für Olympia zu erreichen. Intern haben wir mit der Mannschaft gesagt, dass wir den maximalen Erfolg wollen – egal, wie der aussieht“, sagte Trainer Harold Kreis der dpa.

Deutschland gegen Schweden: Alle Infos zum WM-Auftaktspiel im Free-TV und im Livestream

Der TV-Sender Sport1 zeigt das Duell Deutschland gegen Schweden am Freitag, 12. Mai 2023 , live und in voller Länge im Free-TV.

, live und in voller Länge im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 19 Uhr mit den Vorberichten, der Auftaktbully erfolgt dann um 19.20 Uhr.

um 19 Uhr mit den Vorberichten, der erfolgt dann um 19.20 Uhr. Alternativ kann das Spiel auch bei MagentaSport verfolgt werden. Dort ist allerdings ein Abonnement notwendig. Dieses kostet für Telekom-Kunden im Jahresabo 4,95 Euro monatlich, für Kunden ohne Telekom-Vertrag 9,95 Euro monatlich.

Deutschland – Schweden: Erstes Gruppenspiel der Eishockey-WM im Live-Ticker

Wir berichten vom Auftakt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen Schweden am Freitagabend im Live-Ticker.

Wichtige Spielszenen, Tore und Stimmen zum Spiel – in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!

(dpa/likr)