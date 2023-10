Ski-Olympiasiegerin verkündet süße Neuigkeiten: „Unsere Herzen sind voller Liebe“

Während ihrer aktiven Karriere hatte Skirennfahrerin Anna Veith allen Grund zum Jubeln. Jetzt konzentriert sie sich ganz auf ihre Familie und hat Neuigkeiten.

München – Anna Veith, in der Ski-Welt auch als Anna Fenninger bekannt, hat während ihrer aktiven Karriere fast alles gewonnen, was es in ihrem Sport zu gewinnen gab. Einmal Olympiagold, zweimal Olympiasilber, dreimal Weltmeisterin, zwei Gesamtweltcupsiege, sowie Siege im Riesenslalomweltcup als auch im Kombinationsweltcup stehen zu Buche. 2020 beendete Veith dann nach einem Kreuzbandriss ihre Karriere und widmet sich seitdem ihrer Familie. Im Juni 2021 kam Söhnchen Henry zur Welt – und die Familie wächst.

Anna Veith Geboren am: 18. Juni 1989 (Alter 34 Jahre), Hallein, Österreich Sportart: Ski Alpin Größter Erfolg: 1x Olympisches Gold, 2x Olympisches Silber, 3x Weltmeisterin, 2x Gesamtweltcupsiege

Anna Veith wird zum zweiten Mal Mutter: Süße Bilder auf Instagram

Wie die 34-Jährige ihren Fans auf Instagram mitteilte, erwarten sie und ihr Ehemann Manuel Veith ihr zweites Kind. Zu sechs Bildern, die die ehemalige Skirennfahrerin mit Babybauch zeigen, schreibt sie: „Unsere Herzen sind voll Liebe und Freunde. Wir erwarten unser zweites Kind. Das Leben ist noch ein bisschen schöner geworden, wir können das Abenteuer, das vor uns liegt, kaum erwarten.“

Die Freude über die zweite Schwangerschaft ist groß im Hause Veith, denn das Familienleben füllt die ehemalige Skirennfahrerin total aus, wie sie kürzlich in einem Interview mit der Kronenzeitung verriet. „Es geht uns voll gut, ich hab mich schon sehr an den Alltag als Mama gewöhnt. Kann auch schon so viel mit ihm (ihrem Sohn Henry, Anm. d. Red.) unternehmen. Und es ist schön zu sehen, welche Freude er dabei hat. Ich sehe es als Privileg, viel Zeit mit ihm verbringen zu können. Zu Mittag essen wir in unserem Hotel oft gemeinsam, das bedeutet wertvolle Familienzeit für uns alle.“ Diese Zeit werden sie nun also bald zu viert genießen können.

Anna Veith schafft sich nach Karriere als Skirennfahrerin zweites Standbein

Nach ihrer aktiven Karriere als Skirennfahrerin hat sich Veith aber auch beruflich umorientiert – und modelt seit etwas mehr als einem Jahr. Den direkten Wunsch zum Modeln habe sie nicht gehabt, sie sehe sich eher als Markenbotschafterin.

„Anfangs war es eine Überwindung für mich. Das erste Bademoden-Shooting war acht Monate nach Henrys Geburt, da hab ich mir schon die Frage gestellt: Will ich das überhaupt? Die Schwangerschaft war eine große Veränderung, mein Körper war natürlich nicht mehr derselbe“, erklärte Veith kürzlich ihre Entscheidung, mit dem Modeln anzufangen. Jetzt heißt es aber er einmal wieder: Volle Konzentration auf ihre kleine Familie. (msb)