Mitten in New York: Höfl-Riesch posiert auf „dünnstem“ Gebäude der Welt

Von: Christoph Wutz

Maria Höfl-Riesch genießt die Aussicht auf New York aus luftigen Höhen. Ein Highlight ihrer Reise ist der Blick vom Steinway Tower auf den Central Park.

New York – Die ehemalige Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch hat schon während ihrer aktiven Karriere die Welt bereist. Bis zu ihrem Rücktritt im März 2014 führten sie zahlreiche Weltcup-Stationen an Orte auf der ganzen Welt. Doch seit ihrem Karriereende scheint die Garmisch-Partenkirchnerin noch mehr das Fernweh gepackt zu haben. Besonders die „Stadt, die niemals schläft“ hat es der 39-Jährigen angetan.

Maria Höfl-Riesch Geboren: 24. November 1984 (Alter 39 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Disziplinen: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Kombination Größte Erfolge: 3x Olympia-Gold, 2x WM-Gold, 1x Gesamtweltcup-Sieg Karriereende: 2014

Die Stadt, die niemals schläft, entdeckt Höfl-Riesch aus der Vogelperspektive

Über ihren Instagram-Account hält Höfl-Riesch ihre Anhänger stets über ihre Reisen auf dem neuesten Stand. Aktuell befindet sie sich in den USA. Vor kurzem feierte die ehemalige Skirennfahrerin in Miami ihren Geburtstag im Kreise von Freundinnen.

Zurzeit erkundet sie New York und genießt das Sightseeing. Sie hat bereits Bilder von der Freiheitsstatue und der Skyline der Stadt aus großer Höhe gepostet. Bei einem Helikopterflug hat sie die Metropole aus der Luft erkundet.

Ex-Ski-Ass Maria Höfl-Riesch genießt die Zeit in New York City. © Screenshot (3): Instagram/Maria Höfl-Riesch

Höfl-Riesch ist begeistert von „traumhaften Blick auf Central Park“ – aus einer Höhe von 435 Metern

Aber das ist noch nicht alles. Ein besonderes Highlight auf ihrer Tour durch den „Big Apple“ hat Höfl-Riesch besonders gefreut. „Wir durften eines der spektakulärsten Penthouse-Appartements in ganz New York besichtigen“, berichtete die 39-Jährige begeistert.

„Steinway Tower, 62. Stock, mit traumhaftem Blick auf den Central Park“, teilte sie mit und postete Bilder von einer atemberaubenden Aussicht über den weltbekannten Central Park im Herzen von Manhattan. Der Steinway Tower, der 2021 fertiggestellt wurde, ist 435 Meter hoch und zählt zu den Super-Wolkenkratzern. Der Turm, der mit einem Breiten-Höhen-Verhältnis von 1:24 als das „schlankste“ Gebäude der Welt gilt, befindet sich an der 57th Street. Diese Straße ist mittlerweile für viele hohe Gebäude bekannt.

Höfl-Rieschs New-York-Fotos begeistern ihre Fans: „Traumhafter Ausblick“

Auch die Fans von Höfl-Riesch waren von der Kulisse beeindruckt. „Wow! Da ist man schon etwas näher an den Sternen“, kommentierte ein Instagram-Nutzer den Post der dreifachen Olympiasiegerin. Der Blick vom Steinway Tower bietet in der dicht bebauten Metropole dank seiner Höhe eine freie Sicht auf den Central Park und die vielen Gebäude in Midtown.

„Ein irres Foto“, so beschrieb ein anderer Nutzer den beeindruckenden Schnappschuss aus über 400 Metern Höhe. Die 39-Jährige scheint die Stadt immer mehr ins Herz zu schließen. (wuc)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.