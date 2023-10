Ski-Legende Wasmeier kritisiert Olympia-Neuerung: „Davon halte ich gar nichts“

Von: Sascha Mehr

Teilen

Ski-Idol Markus Wasmeier hat Neuerungen der FIS kritisiert. Er hält nichts davon, dass der Team-Kombinations-Wettbewerb olympisch wird.

München – Der Skiweltverband FIS plant immer wieder Neuerungen im Ski Alpin. Erstmals wird es dieser Saison eine Abfahrt vom Matterhorn auf 3.800 Metern Höhe geben. Außerdem wird es bei den Olympischen Spielen 2026 erstmals eine Team-Kombination geben, bei der die Zeiten eines Abfahrers und eines Slalomfahrers addiert werden.

Markus Wasmeier Geboren: 9. September 1963 (Alter 60 Jahre), Schliersee Nationalität: Deutschland Sportart: Ski Alpin

Ski-Legende hält nichts von Neuerungen der FIS

Ski-Legende Markus Wasmeier hält davon überhaupt nichts, wie er in einem Interview mit der Sport-Bild sagte: „Davon halte ich gar nichts. Vergiss es! Vor allem gibt es einige Nationen wie Großbritannien, die nur einen Fahrer haben. Was ist mit denen? So etwas kann man höchstens mal als Spaßwettbewerb machen, aber nicht um olympisches Gold.“

Generell hält Wasmeier nicht viel von Teamwettbewerben im Ski Alpin. Einen anderen Wettbewerb findet er dagegen sehr gelungen: „Den Einzel-Parallelslalom, in dem Alexander Schmid als Erster überhaupt Weltmeister geworden ist, finde ich cool und eine gute Ergänzung. Das entscheidende Wort ist „einzel“. Ebenfalls sinnvoll: Dafür muss man mit Blick auf Nachhaltigkeit und Energiekosten nur einen kürzeren Rang präparieren.“

Ski-Legende Markus Wasmeier (l.) mit seiner Ehefrau Brigitte. © IMAGO/Oryk HAIST

Der Olympiasieger von 1994 in Lillehammer freut sich auf die neue Saison, ist aber noch nicht davon überzeugt, dass die deutschen Fahrer eine entscheidende Rolle spielen. „Alex Schmid kommt von einer Verletzung zurück. Von Thomas Dreßen habe ich kürzlich ein Trainingsvideo gesehen. Wenn er wie dort fahren kann, ist er zum Glück wieder stabil“, sagte Wasmeier im Gespräch mit der Sport-Bild.

Ski-Legende Wasmeier hofft auf Siege von Dürr

„Die Abfahrer sind insgesamt recht inkonstant. Da brauchen wir mehr Flexibilität. Das ist bei Speed-Spezialisten so: Wenn du nicht auch noch Riesenslalom fährst, geht dir einfach technisch was ab“, so der 60-Jährige weiter, der in seiner aktiven Karriere im Riesenslalom und im Super G die größten Erfolge feiern konnte.

Geisenberger, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Bei den Damen hat er bei Lena Dürr die größten Hoffnungen auf Erfolge. „Wenn Lena Dürr das letzte Quäntchen auf den letzten zehn Toren meistert, sind da Siege drin.“ (smr)