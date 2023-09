Ex-Ski-Star verkündet süße Baby-News – Ehemann ist 20 Jahre älter

Von: Sascha Mehr

Die beiden ehemaligen Ski-Stars Marusa Ferk und Christophe Saioni sind zum ersten Mal Eltern geworden und haben nun andere Prioritäten als den Sport.

München – Die neue Saison im Ski-Weltcup steht kurz bevor. In wenigen Wochen geht es wieder los auf den Pisten dieser Welt. Nicht mehr dabei sind Marusa Ferk und Christophe Saioni. Das Paar hat die Skier schon länger in die Ecke gestellt und sich neuen Projekten gewidmet. Den Weltcup-Zirkus schaut sich das Duo nur noch aus der Ferne an.

Marusa Ferk Geboren: 27. September 1988 (Alter 34 Jahre), Jesenice Nationalität: Slowenien Sportart: Ski alpin

Ski-Paar bekommt Tochter

Momentan liegt der Fokus aber sowieso ganz auf der Familie, denn Marusa Ferk brachte kürzlich eine gesunde Tochter zur Welt. „Unser kleines Mädchen ist hier. Jetzt sind wir zu dritt“, schrieb sie unter ein Foto auf ihrem Instagram-Kanal, das sie mit ihrem Ehemann und der kleinen Romi zeigt. Ferk schreibt dazu, dass die kleine Romi auf alle Fälle sportlich werden würde und dreisprachig aufwächst.

Unter das gepostete Bild bekam Ferk zahlreiche Glückwünsche von Freunden und Bekannten, aber auch von Fans. Für das Paar beginnt nun eine aufregende Zeit, in der sich alles um den Nachwuchs drehen wird. Der Sport hat jetzt keine Priorität im Leben der beiden ehemaligen Ski-Stars.

Marusa Ferk ist Mutter geworden. © Marusa Ferk/Instagram

Marusa Ferk, die im Weltcup als vielseitige Skirennfahrerin bekannt war, entschied sich nach Abschluss der Saison 2021/22 dazu, ihre Karriere zu beenden. Vor dieser Entscheidung hatte sie mehr als 200 Rennen bestritten und ihren einzigen Podestplatz im Jahr 2009 im Slalom von Garmisch-Partenkirchen erreicht.

Ski-Paar nahm an zahlreichen Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften teil

Insgesamt war die 34-Jährige, die 2007 ihr Debüt feierte, 15 Jahre im Ski-Weltcup aktiv. Sie nahm an den Olympischen Spielen in Vancouver (2010), Sotchi (2014), Pyeongchang (2018) und Peking (2022) teil. Bei Weltmeisterschaften war ihre beste Platzierung ein achter Platz in der Kombination, den sie 2017 in St. Moritz erreichte.

Auch ihr 20 Jahre älterer Ehemann Christophe Saioni erzielte einmal einen Podestplatz, als er 1996 beim Riesenslalom in Kvitfjell den dritten Platz belegte. Zu diesem Zeitpunkt war seine heutige Ehefrau erst sieben Jahre alt. Das Paar gab sich im August 2020 in der malerischen Stadt Nizza das Jawort. (smr)