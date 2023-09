Ex-Eishockey-Star stirbt bei Motorrad-Unfall – er wurde nur 29 Jahre

Von: Jannek Ringen

Die Sport-Welt trauert um Nic Kerdiles. Der ehemalige NHL-Spieler ist bei einem Verkehrsunfall in den USA ums Leben gekommen.

Nashville – Dass Motorrad fahren ein gefährliches Hobby ist, hört man immer wieder. Der ehemalige NHL-Star Nic Kerdiles, der unter anderem für die Anaheim Ducks aufgelaufen war, musste dies nun am eigenen Leib erfahren. Der 29-Jährige starb in den USA an den Folgen eines Verkehrsunfalls mit seinem Motorrad.

Nic Kerdiles Geboren: 11. Januar 1994, Lewisville, Texas, USA Teams: Anaheim Ducks, Winnipeg Jets Debüt in der NHL: 2017

Kerdiles macht Karriere in der NHL

Im Alter von 18 Jahren wurde Eishockey-Spieler Kerdiles von den Anaheim Ducks gedraftet, spielte danach jedoch noch einige Jahre im Collegesport. Sein Debüt in der NHL gab er fünf Jahre später, im Jahr 2017. Insgesamt machte er drei Spiele in der NHL, ehe er 2019 seine Karriere beendete, um in der Immobilienbranche zu arbeiten.

Neben der Laufbahn im Eishockey fiel er besonders durch seine Beziehung zur amerkianischen Reality-TV-Schauspielerin Savannah Chrisley auf. Die beiden waren zwischen 2017 und 2020 ein Paar und zwischenzeitlich sogar verlobt. Dadurch trat auch der Eishockey-Profi immer mal wieder in Reality-TV-Formaten auf.

Savannah Chrisley, die Ex-Freundin von Nic Kerdiles, trauerte auf Instagram mit einem Video. © Instagram @ savannahchrisley

Stoppschild überfahren – Kerdiles erliegt Verletzungen

Doch jetzt ist Kerdiles an den Folgen eines Motorradunfalls gestorben. Bei einer Nachtfahrt mit seinem Motorrad soll der 29-Jährige nach ersten Erkenntnissen ein Stoppschild überfahren haben und daraufhin mit einem BMW zusammengestoßen sein. Er wurde in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert, erlag dort jedoch seinen schweren Verletzungen.

Kurz vor der tödlichen Fahrt mit dem Motorrad hatte Kerdiles ein Bild von sich und der Maschine auf Instagram hochgeladen. Das Bild war mit der Unterschrift „Nightrider“ kommentiert. Höchstwahrscheinlich kam es nur kurze Zeit später zu dem tragischen Unfall.

Anaheim Ducks zeigen Anteilnahme

Sein Ex-Club Anaheim Ducks zeigte auf Twitter Anteilnahme an dem Tod des 29-Jährigen. „Wir sind untröstlich über die Nachricht von Nic Kerdiles, der heute Morgen bei einem Motorradunfall ums Leben kam. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl gelten seiner Familie und seinen Angehörigen“, schrieb das NHL-Franchise auf der Plattform. (jari)