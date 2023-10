Bob-Weltmeisterin verkündet emotional ihr Karriereende – „Kurze Heulpause gerade“

Von: Sascha Mehr

Weltklasse-Anschieberin und Weltmeisterin Annika Drazek beendet ihre aktive Bob-Karriere und kämpft bei der Verkündung mit den Tränen.

Gladbeck – Eine erfolgreiche Athletin hat sich vom aktiven Bobsport verabschiedet und ihre Karriere beendet. Annika Drazek verkündete in einem emotionalen Statement ihren Rücktritt. In den letzten drei Jahren hatte die 28-Jährige mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und schaffte es nicht mehr in den Weltcup.

Annika Drazek Geboren: 11. April 1995 (Alter 28 Jahre), Gladbeck Nationalität: Deutschland Sportart: Bob

Weltmeisterin mit Karriereende: Drazek tritt zurück

„Time to say Goodbye. Ich habe die Entscheidung getroffen, mich aus dem Profisport zu verabschieden! Drei Jahre habe ich unfassbar viel dafür getan, wieder ein Comeback zu feiern. Aber was soll ich sagen? Man macht Pläne, und dann kommt das Leben dazwischen. Meine Situation in den letzten Jahren war mehr eine Tal- als eine Bergfahrt und haben mich brutal viel Kraft, Energie und Glückseligkeit gekostet“, schrieb sie unter ein Bild bei Instagram, das sie vor den olympischen Ringen zeigt.

„Wenn ich ehrlich bin, dann bin ich mir auch sicher, dass das jetzt die richtige Entscheidung ist. Ich bin bereit für eine neue Richtung, eine, die mir wieder guttut, mein inneres Feuer wieder entfacht, mich ganz neu fordert und mich wieder glücklich macht. Ich habe von Herzen geliebt, was ich getan habe, und gleichzeitig oft verflucht, weil neben den ganzen schönen Momenten und Erfolgen auch sehr viel Verzicht und Entbehrungen standen. Der Profisport kann wunderbar sein, ist aber wirklich kein Ponyhof.

Es war eine sehr harte und lehrreiche Schule, die mich fürs Leben geprägt hat. Und dafür bin ich unglaublich dankbar“, so Annika Drazek weiter.

Annika Drazek beendet ihre aktive Bob-Karriere. © force1104/Instagram /Imago

Besonderen Dank erhielten vier ehemalige Weggefährtinnen der 28-Jährigen: „Danke an meine Pilotinnen Anna, Schneidi, Mariama und Steffi für euer Vertrauen in mich! Mit euch durfte ich die größten Sportmomente meines Lebens feiern!“ Drazek bedankte sich unter anderem auch bei ihrem Arbeitgeber, Nationaltrainer Rene Spies, ihrer Familie, Freunden und natürlich den Fans. „Kurze Heulpause gerade“, schrieb sie zwischendurch und gab zu, mit den Tränen zu kämpfen.

Weltmeisterin mit Karriereende: Emotionaler Abschied von Drazek

Viele alte Weggefährten und Konkurrentinnen reagierten auf den emotionalen Rücktritt von Annika Drazek. „Alles Gute für dich! Vielen Dank, dass du so lange an meiner Seite warst, für all die Wettkämpfe, die wir zusammen bestritten haben, und all die Momente, die wir miteinander geteilt haben! Genieß deine Rente, ab jetzt beginnt der Spaß“, kommentierte beispielsweise ihre ehemalige Bobpilotin Mariama Jamanka.

Mit Jamanka holte Drazek 2019 Gold bei der Weltmeisterschaft, zuvor gelang ihr das auch schon 2016 mit Pilotin Anja Schneiderhinze. Neben den beiden WM-Titeln wurde die Anschieberin auch viermal Europameisterin.

In diesem Sommer beendeten zahlreiche Wintersport-Stars ihre Karrieren. Unter anderem haben die mehrfachen Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken ihren Rücktritt verkündet. (smr)